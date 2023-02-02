Помогает сбросить лишний вес. Как правильно пользоваться приложениями для похудения?

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, главное правило похудения – это дефицит калорий. То есть надо расходовать больше, чем потреблять. Как же рассчитать то количество калорий, которое нужно потреблять, чтобы скинуть несколько килограммов?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Здесь вы должны учитывать индивидуальные особенности человека. Кстати, часто встречаю: чтобы худеть, нужно есть на 1 200 калорий. Откуда эта цифра взята и для кого? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

То есть это индивидуально для каждого человека, наверное? Светлана Чернушевич, диетолог:

Конечно. Ты должен рассчитывать то состояние человека, в котором он находится сейчас. Его физическую активность, бытовую, то есть сколько мы ходим, тратим, сидячая у нас работа или подвижная, занимаетесь вы спортом или нет, ваш возраст. Все эти факторы должны учитываться. Рассчитывается тот расход калорий, который вы сейчас тратите. Также вы закладываете сюда дефицит, где-то комфортно – это 300-500. Если мы по подсчету калорий идем, то 300-500 калорий можно заложить дефицита и ориентироваться примерно на эту цифру. Вообще, сам подсчет калорий не всем подходит. Не все готовы очень дотошно рассчитывать. Если рассчитывать не сильно точно, то может быть достаточно сильная погрешность. Если мы на глазок не взвесили, не померили, то очень можем ошибиться. Мы вроде как бы в дефиците, но по факту, если все пересчитать по-честному, это не всегда так. Конечно, чтобы быть в дефиците, добавлять какую-то физическую активность – начинать с прогулок или найти вид спорта, который действительно вам по душе. Сейчас такое разнообразие: танцы, тренажерный зал, бассейн, гамаки и растяжка – все что угодно.