По новой развязке на пересечении Аэродромной и Жуковского открыли движение. Пока только для личного транспорта

Новости Беларуси. Новая транспортная развязка на пересечении Аэродромной и Жуковского. Пока она открыта только для личного транспорта, но скоро здесь запустят и общественный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Протяженность – около километра. Строительство не прекращалось ни на один день. Были использованы материалы белорусского производства. Здесь же открыли два подземных пешеходных перехода. В связи с этим на улице Аэродромной сняли все скоростные ограничения для автомобилистов. Весной начнется строительство еще одного объекта.