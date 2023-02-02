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По новой развязке на пересечении Аэродромной и Жуковского открыли движение. Пока только для личного транспорта

02 февраля 2023 19:30
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Новости Беларуси. Новая транспортная развязка на пересечении Аэродромной и Жуковского. Пока она открыта только для личного транспорта, но скоро здесь запустят и общественный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Протяженность – около километра. Строительство не прекращалось ни на один день. Были использованы материалы белорусского производства. Здесь же открыли два подземных пешеходных перехода. В связи с этим на улице Аэродромной сняли все скоростные ограничения для автомобилистов. Весной начнется строительство еще одного объекта.

По новой развязке на пересечении Аэродромной и Жуковского открыли движение. Пока только для личного транспорта-1

Олег Коликов, заместитель главного инженера Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Состоявшееся мероприятие – это еще половина дела. Теперь мы будем ожидать от наших коллег-метростроевцев передачу фронта работ на станции метро «Аэродромная». Общая протяженность этого участка около 350 метров. После чего появится возможность закончить строительство проспекта Мира в полном объеме и открыть комфортный, возможно, он будет и основной, магистральный выезд из центра Минска в южном направлении.

По новой развязке на пересечении Аэродромной и Жуковского открыли движение. Пока только для личного транспорта-4

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# Дорожное движение # общество # Олег Коликов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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