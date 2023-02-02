В 18:10 калорийность продукта не изменится. Не есть после шести – миф или реальность?

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что касается ужина – не есть после шести. Существует такой миф, возможно, не миф, что есть все-таки после шести не стоит. Правда это?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Нет. Мне кажется, это такая байка, я даже не знаю, сколько ей лет и откуда ноги растут. Нет, это абсолютно неправда, потому что кто-то говорит, что съедено после шести – у тебя вообще все идет в жир и никакой пользы нет. Юлия Самусенко:

Отложится навсегда.