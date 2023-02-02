В 18:10 калорийность продукта не изменится. Не есть после шести – миф или реальность?
Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что касается ужина – не есть после шести. Существует такой миф, возможно, не миф, что есть все-таки после шести не стоит. Правда это?
Светлана Чернушевич, диетолог:
Нет. Мне кажется, это такая байка, я даже не знаю, сколько ей лет и откуда ноги растут. Нет, это абсолютно неправда, потому что кто-то говорит, что съедено после шести – у тебя вообще все идет в жир и никакой пользы нет.
Юлия Самусенко:
Отложится навсегда.
Светлана Чернушевич:
Да, отложится в самых неудачных местах. В 17:50 и 18:10 калорийность продукта, который вы съедите, не изменится. Метаболизм вашего организма каким-то кардинальным образом также не изменится. Другой вопрос, что мы положим на ужин себе в тарелку. Если, конечно, это будет картошка фри и гамбургер – это, наверное, не очень хорошо. Не есть после шести – это иногда даже приносит вред. Потому что в основном люди работают до скольких? До шести. То есть либо он должен есть на работе, когда даже, например, не голоден. Он пообедал, еще не голоден, но в шесть же нельзя, значит надо поесть раньше. Получается, он это чувство голода, ощущение начинает стирать. То есть у него стирается эта точка голода. Плюс он, допустим, поел в 17:30, ложится спать в 23:00 – это слишком большое окно без еды. Иногда человек уже с таким адским чувством голода пытается уснуть, а у него не получается, потому что он голодный.
Юлия Самусенко:
В голове бургеры, картошка.
Светлана Чернушевич:
Он просто на утро просыпается иногда даже раньше от голода. Не потому, что петухи кричат, а от голода. Он встает, и у него первая, главная задача – это накормить свой организм. Нет, это абсолютно неверно. Просто ужин должен быть не какой-то тяжелый, в нем не должно быть жареной свинины. Банально это будет очень долго лежать у вас в желудке, будет тяжело, и организм будет заниматься только тем, что переваривает, а не восстановительными процессами – те, которые происходят ночью.
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