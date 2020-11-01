Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями

Новости Беларуси. Виктор Федорович магнитных бурь не боится: быть метеонезависимым ветерану помогает физкультура. Массаж стоп, пара упражнений на позвоночник. Такую зарядку полковник в отставке делает ежедневно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Виктор Федорович магнитных бурь не боится: быть метеонезависимым ветерану помогает физкультура. Массаж стоп, пара упражнений на позвоночник. Такую зарядку полковник в отставке делает ежедневно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Это и от магнитных бурь тоже помогает?
– Да.
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Это упражнение всегда утром пять – десять минут. Это у меня работа с позвоночником.
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Пенсионеру помогает и труд. 93-летний мужчина работает в организации ветеранов. Правда, сейчас на удаленке. И, тем не менее, иногда магнитные лучи все же достают до нашего героя.
Виктор Костко:
Бывает, качает. Как моряки. Идешь – качнет.
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