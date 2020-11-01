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Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями

01 ноября 2020 18:14
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Новости Беларуси. Виктор Федорович магнитных бурь не боится: быть метеонезависимым ветерану помогает физкультура. Массаж стоп, пара упражнений на позвоночник. Такую зарядку полковник в отставке делает ежедневно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями -1

– Это и от магнитных бурь тоже помогает? 
– Да.

Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями -4

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Это упражнение всегда утром пять – десять минут. Это у меня работа с позвоночником.

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Пенсионеру помогает и труд. 93-летний мужчина работает в организации ветеранов. Правда, сейчас на удаленке. И, тем не менее, иногда магнитные лучи все же достают до нашего героя. 

Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями -7

Виктор Костко:
Бывает, качает. Как моряки. Идешь – качнет.

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# Магнитные бури # общество # Дмитрий Боярович # Виктор Костко # Фотофакт

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