«Меня очень волнует будущее нашей страны». Что сейчас происходит на предприятии «Полесье»

Новости Беларуси. История длиной больше чем в полвека. Один из крупнейших производителей трикотажа в СНГ. Больше миллиона товаров в год, коллектив до 1,5 тысячи человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предприятие «Полесье» – это тот случай, когда рецепт модернизации позволил не просто пойти на поправку и встать на ноги, но и вернутся к полноценной жизни. 24 новые инновационные машины вяжут не отдельные фрагменты, а вещь целиком.

Где живут точно далеко не политическими трендами-2020, так это в этом кабинете. Золотой пейзаж за окном вдохновляет ведущего модельера-дизайнера Наталью Кандыбину на сезон осень-зима 2021. В мире моды свой календарь. Если раньше за трендами следили в журналах (их по-прежнему можно встретить на столе), то сегодня в топе трендсеттеры и мудборды. «Искусственный интеллект рассчитает все до миллиметра». Как инновации облегчают труд работников «Полесья»

Наталья Кандыбина, ведущий художник-модельер предприятия «Полесье»:

Это все европейские сайты, то есть больше европейская мода. Получается, в Беларуси вообще нет трендсеттеров. Мы поэтому пользуемся зарубежными. Сейчас стало жестче, конкуренции больше, поэтому каждый выживает, как может, поэтому нужно быть всегда на высоте. За восемь часов работы – гардероб из 10 вещей. Для Людмилы Кондратюк это давно перестало быть вызовом. Пришла после школы, в 17. И так уже почти 40 лет. Говорит, ни один протест не заставит остановить ее швейную машинку.

Людмида Кондратюк, швея предприятия «Полесье»:

У меня двое детей. Дети уже взрослые, внук в школу пошел. Поэтому, конечно, меня как мать очень волнует будущее нашей страны. Чтобы, главное, мир на земле был. Это самое-самое главное. Хлопот сейчас на предприятии хватает. Вместе с немецкими наладчиками местные малочисленные мужчины коллектива устанавливают новые прядильные машины.