«Искусственный интеллект рассчитает все до миллиметра». Как инновации облегчают труд работников «Полесья»

Новости Беларуси. История длиной больше чем в полвека. Один из крупнейших производителей трикотажа в СНГ. Больше миллиона товаров в год, коллектив до 1,5 тысячи человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предприятие «Полесье» – это тот случай, когда рецепт модернизации позволил не просто пойти на поправку и встать на ноги, но и вернутся к полноценной жизни. 24 новые инновационные машины вяжут не отдельные фрагменты, а вещь целиком. Локомотив «Полесья» – это вовсе не швейная продукция, а пряжа. На нее приходится 70 % реализации предприятия. Своевременная модернизация помогла оттеснить на отечественном рынке даже турецких производителей.

В золотых руках Татьяны Руско сразу шесть машин. Вязать вручную не умеет, притом что по трудовой вязальщица. Это не мешает лихо обходиться с вязальным оборудованием.

Татьяна Руско, вязальщица предприятия «Полесье»:

Все настроено в машине, только заходишь в программу, задаешь, например, какую тебе надо модель, задаешь программу, и оно выходит, все вяжет само.

К слову, Татьяна и сама не прочь примерить новинки производства – давно не фуфайками и рейтузами едиными. От коллекции классики до ультрамодных скандинавских фэмили-луков. Гордость – одежда для школьников в традициях европейской формы. В контрактном портфеле почти две сотни школ и гимназий страны. А еще в очередь выстраиваются спортсмены. На зимнюю Олимпиаду экипировали их именно здесь. Национальный триколор в 2020-м особенно актуален.

Татьяна Антошук, начальник управления по маркетингу предприятия «Полесье»:

Когда проходила Олимпиада в Пхенчхане, мы такие перчатки делали в поддержку команде, приветствовали свою команду в национальных цветах, в национальной символике.

От модельера к конструкторам. Своего рода инженеры творческой мысли. Чтобы отшить, нужны лекала. Раньше их создавали вручную, теперь искусственный интеллект рассчитает все до миллиметра. «Меня очень волнует будущее нашей страны». Что сейчас происходит на предприятии «Полесье»

Ольга Клыпутенко, конструктор одежды предприятия «Полесье»:

Программа помогает нам сократить время на разработку, упрощает работу, повышает точность и экономит наши нервы. Локомотив «Полесье» – это вовсе не швейная продукция, а пряжа. На нее приходится 70 % реализации предприятия. Своевременная модернизация помогла оттеснить на отечественном рынке даже турецких производителей.

Юлия Мина, инженер-технолог предприятия «Полесье»:

Такая машина у нас первая в Беларуси, также на ней можно делать различные виды пряж. Такие, как буклированная, ворсистая, пятнистая, спиральная. Фантазийная пряжа разных фактур и сплетений – сенсация белорусских бабушек? А вот не только. Разворот на рукодельниц. Юлия Мина:

Оборудование нам позволило то, что на рынке такого не было. Это у нас представлена первая такая пряжа. Именно у нас. Нам повезло. Благодаря этому даже я научилась вязать, хотя раньше не вязала.



Юлия Мина – та самая золотая нить. В ее случае поверишь в американскую мечту. Меньше чем за 10 лет девушка прошла все ступени карьерной лестницы от работницы до руководителя, от училища до университета.