Помочь каждому белорусу. Андрей Кунцевич проведёт приём граждан в Крупках

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этой неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации главы государства и руководителям госорганов.
Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии
Так, 21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча организована в здании райисполкома.
Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем. Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, оценить эффективность работы местной власти, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.