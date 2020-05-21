Помочь каждому белорусу. Андрей Кунцевич проведёт приём граждан в Крупках

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации главы государства и руководителям госорганов. Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

Так, 21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча организована в здании райисполкома.