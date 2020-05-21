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Помочь каждому белорусу. Андрей Кунцевич проведёт приём граждан в Крупках

21 мая 2020 06:24
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Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации главы государства и руководителям госорганов.

Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

Помочь каждому белорусу. Андрей Кунцевич проведёт приём граждан в Крупках-1

Так, 21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча организована в здании райисполкома.

Помочь каждому белорусу. Андрей Кунцевич проведёт приём граждан в Крупках-4

Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем. Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, оценить эффективность работы местной власти, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.

# Прием граждан # общество # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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