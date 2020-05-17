Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии
Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предстоящей неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации Президента и руководителям госорганов.
Так, 18 мая с 10 до 13 часов прямую телефонную линию с жителями Гродненского региона проведет помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
Во вторник, 19 мая, с 9 до 12 часов обратиться напрямую к представителю главы государства смогут минчане. На связь по телефону выйдет помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.
Также 19 мая прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Дозвониться можно с 11 до 14 часов.
Почему снесли хоккейную площадку? О чём спросили жители у помощника Президента Игоря Евсеева по телефону
21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча пройдет в здании райисполкома с 10 до 11 часов.
Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем. Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.