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Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

17 мая 2020 11:23
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Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предстоящей неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации Президента и руководителям госорганов.

Так, 18 мая с 10 до 13 часов прямую телефонную линию с жителями Гродненского региона проведет помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии-1

Во вторник, 19 мая, с 9 до 12 часов обратиться напрямую к представителю главы государства смогут минчане. На связь по телефону выйдет помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.

Также 19 мая прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Дозвониться можно с 11 до 14 часов.

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Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии-4

21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча пройдет в здании райисполкома с 10 до 11 часов.

Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии-7

Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем. Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.

# Прием граждан # общество # Иван Лавринович # Виталий Прима # Наталья Кочанова # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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