Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предстоящей неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации Президента и руководителям госорганов.

Так, 18 мая с 10 до 13 часов прямую телефонную линию с жителями Гродненского региона проведет помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.