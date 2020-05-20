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Безлимитные проездные на 30 и 75 минут могут появиться в Минске

20 мая 2020 19:14
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Новости Беларуси. Вокруг Минска за 75 минут. В столице предлагают ввести проездные билеты с неограниченным количеством пересадок на короткие временные интервалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безлимитные проездные на 30 и 75 минут могут появиться в Минске-1



Пилотный проект может коснуться наземного транспорта. Так, за 1 рубль автобусом, троллейбусом или трамваем предлагают пользоваться в течение получаса, а за 2 рубля и вовсе можно попробовать исколесить столицу за 75 минут.

Проголосовать за или против нововведения можно на сайте Мингорисполкома. 

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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