Безлимитные проездные на 30 и 75 минут могут появиться в Минске

Новости Беларуси. Вокруг Минска за 75 минут. В столице предлагают ввести проездные билеты с неограниченным количеством пересадок на короткие временные интервалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Пилотный проект может коснуться наземного транспорта. Так, за 1 рубль автобусом, троллейбусом или трамваем предлагают пользоваться в течение получаса, а за 2 рубля и вовсе можно попробовать исколесить столицу за 75 минут.