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Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси

12 мая 2019 16:37
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Новости Беларуси. Традиционно по всей стране прошли торжественные мероприятия, главными героями которых стали ветераны. Время неумолимо, их остается всё меньше. И тем ценнее наша о них забота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-1

Анастасия Иванникова, корреспондент:
День, который в своё время разделил историю на «до» и «после», а сегодня это ещё и праздник, который крепко связал поколения. Вот уже 74 года как мы вспоминаем о подвиге тех, кто боролся вот за это мирное небо над головой. Чествуем ветеранов и встречаемся здесь, около безмолвного символа Победы. Победы, которой мы всегда будем дорожить и гордиться

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-4

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-6

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-8

Делиться самым сокровенным, а в ответ слышать искреннее «спасибо» – это уже традиция, традиция на 9 Мая. Каждый год слова поздравления и благодарности звучат от Президента.

«Это были не люди, а изверги». Реальная история жестокости фашистов

Вот и на этот раз площадь Победы вновь превратилась в центр торжеств и собрала вместе тысячи людей, всех тех, кто помнит о каждом подвиге и герое.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-11

Не секрет, что долгожданная Победа досталась очень дорогой ценой – погиб каждый третий белорус. 2/3 из них – мирные жители. А в одном только лагере смерти «Тростенец» под Минском фашисты истребили свыше 200 тысяч человек. Это не просто сухие цифры, а такие дорогие жизни. Для кого-то близких и родных. Может быть, от этого мир становится ещё ценней.

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Минута молчания, гимн, рота почётного караула, ну и, конечно, знаменитые композиции тех лет в рамках театрализованного представления.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-14

Глава государства по традиции лично пообщался с ветеранами. За каждой их медалью – и история подвига, и значимая часть личной биографии.

«Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана

1418 дней и ночей войны. Много это или мало? И здесь самое важное не забыть ни о подвигах, ни о самих героях.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-17

А ещё не допустить, чтобы хрупкая архитектура международной безопасности, которая создавалась десятилетиями, хоть как-то пошатнулась. Конечно, любые мировые веяния влияют на Беларусь. Но несмотря ни на что нам удалось сохранить мир и спокойствие.

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А чтобы память жила ещё дольше, очень важно отмечать День Победы всем вместе на родной земле.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-20

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-22

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-24

Уверен в этом и наш Президент. В праздничный день Александр Лукашенко прокомментировал рассуждения некоторых СМИ о якобы его отказе ехать на торжества в Москву.

Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву

Действительно, мы как никто понимаем цену мирного неба над головой. Оттого, может, и праздник всегда шагает по стране так ярко и красочно. Этот год исключением не стал. В каждом регионе было чем удивить.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-27

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-29

Военным парадом, автомотопробегом, десятками концертов и импровизированным партизанским лагерем в Гродно.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-32

Выступлением восьми хоров из России, Украины и Молдовы в Бресте.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-35

Фестивалем красок «Холи» и соревнованиями по пауэрлифтингу в Могилёве.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-38

Гомельчане стали соучастниками взятия Рейхстага. В рамках праздничной постановки.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-41

Военно-исторической реконструкцией удивляли и в Витебске. А настоящий парад прошёл в Минской области.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-44

Вот таким мы и запомним этот День Победы. Но чтобы всеми любимый праздник, а главное память продолжили жить вместе с нашими детьми, внуками и правнуками, священная земля с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей взята будет во всех регионах Беларуси и приграничных районах России и Украины.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-47

Поместят же эти капсулы в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в такой важный день, в юбилейный год 9 мая 2020-го.

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-50

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-52

Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси-54

# Беларусь помнит # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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