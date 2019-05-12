Помнить о каждом подвиге и герое. Самые яркие моменты празднования 9 Мая в Беларуси

Новости Беларуси. Традиционно по всей стране прошли торжественные мероприятия, главными героями которых стали ветераны. Время неумолимо, их остается всё меньше. И тем ценнее наша о них забота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

День, который в своё время разделил историю на «до» и «после», а сегодня это ещё и праздник, который крепко связал поколения. Вот уже 74 года как мы вспоминаем о подвиге тех, кто боролся вот за это мирное небо над головой. Чествуем ветеранов и встречаемся здесь, около безмолвного символа Победы. Победы, которой мы всегда будем дорожить и гордиться.

Делиться самым сокровенным, а в ответ слышать искреннее «спасибо» – это уже традиция, традиция на 9 Мая. Каждый год слова поздравления и благодарности звучат от Президента. «Это были не люди, а изверги». Реальная история жестокости фашистов Вот и на этот раз площадь Победы вновь превратилась в центр торжеств и собрала вместе тысячи людей, всех тех, кто помнит о каждом подвиге и герое.

Не секрет, что долгожданная Победа досталась очень дорогой ценой – погиб каждый третий белорус. 2/3 из них – мирные жители. А в одном только лагере смерти «Тростенец» под Минском фашисты истребили свыше 200 тысяч человек. Это не просто сухие цифры, а такие дорогие жизни. Для кого-то близких и родных. Может быть, от этого мир становится ещё ценней. Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться» Минута молчания, гимн, рота почётного караула, ну и, конечно, знаменитые композиции тех лет в рамках театрализованного представления.

Глава государства по традиции лично пообщался с ветеранами. За каждой их медалью – и история подвига, и значимая часть личной биографии. «Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана 1418 дней и ночей войны. Много это или мало? И здесь самое важное не забыть ни о подвигах, ни о самих героях.

А ещё не допустить, чтобы хрупкая архитектура международной безопасности, которая создавалась десятилетиями, хоть как-то пошатнулась. Конечно, любые мировые веяния влияют на Беларусь. Но несмотря ни на что нам удалось сохранить мир и спокойствие. Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске А чтобы память жила ещё дольше, очень важно отмечать День Победы всем вместе на родной земле.

Уверен в этом и наш Президент. В праздничный день Александр Лукашенко прокомментировал рассуждения некоторых СМИ о якобы его отказе ехать на торжества в Москву. Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву Действительно, мы как никто понимаем цену мирного неба над головой. Оттого, может, и праздник всегда шагает по стране так ярко и красочно. Этот год исключением не стал. В каждом регионе было чем удивить.

Военным парадом, автомотопробегом, десятками концертов и импровизированным партизанским лагерем в Гродно.

Выступлением восьми хоров из России, Украины и Молдовы в Бресте.

Фестивалем красок «Холи» и соревнованиями по пауэрлифтингу в Могилёве.

Гомельчане стали соучастниками взятия Рейхстага. В рамках праздничной постановки.

Военно-исторической реконструкцией удивляли и в Витебске. А настоящий парад прошёл в Минской области.

Вот таким мы и запомним этот День Победы. Но чтобы всеми любимый праздник, а главное память продолжили жить вместе с нашими детьми, внуками и правнуками, священная земля с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей взята будет во всех регионах Беларуси и приграничных районах России и Украины.