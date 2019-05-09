Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Президент также подчеркнул, насколько важно и ценно то, что Беларуси удалось сохранить мир и спокойствие в нынешних геополитических реалиях. В начале суверенного пути нашей стране пришлось пройти через такие же попытки дестабилизировать обстановку, которые сегодня предпринимаются во многих уголках планеты.

В стране проводится множество акций – таких, как «Беларусь помнит». Но самое простое и самое важное, что нужно сделать, это не забывать о Великой Победе самим и научить этому своих детей.

Новости Беларуси. 9 Мая после торжественной церемонии на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поделился мнением о том, как сохранить память о Великой Отечественной войне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не просто предвидели или предсказали события в разных точках планеты. Мы все эти события так или иначе с вами уже пережили, начиная от этой улицы, где переворачивали гаишные машины. Всё это мы пережили.

В 2010 году последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните – штурм Дома правительства? К резиденции Президента побоялись подойти. Мы всё это пережили. И гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй, и нынешнее руководство. Всё пережили.

И если вы заметили – я в последнее время часто говорю, – у нас нет больше никакой опасности, кроме нашей экономики. А экономика – это опять мы. Будем работать как следует, будем, прежде всего, подходить к зеркалу и смотреть – повторяю, что я говорил – на себя, будем думать о том: «А что я сделал?», прежде чем спросить с Президента или с правительства, или еще с кого-то.

Если мы будем принципиально к этому подходить и будем всегда думать об экономике, о том, что нам надо более-менее благополучно жить (а для этого у нас есть всё), нам уже ничего не страшно, потому что мы пережили всё и помним то, что пережили они.

Вот и всё. Это самая главная опасность. Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах. Мы это прошли. Благодаря нашему единству мы (как сейчас уже видно – большое видится на расстоянии) спасли свою страну.

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной