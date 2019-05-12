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«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

12 мая 2019 13:50
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Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обладают совершенными аэродинамическими характеристиками, что обеспечивает высокие летные качества и безопасность пилотирования как во время учений, так и в боевых условиях.

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-1

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-3

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день эскадрилья сформирована. Летный состав подготовлен, технический состав подготовлен. Налажена система технического обслуживания и эксплуатации этих самолетов.

Это учебно-боевой самолет, обладает двумя функциями. Во-первых, это учебно-тренировочное средство, чтобы готовить летчиков. Во-вторых, этот самолет является еще и боевым.

Новые самолеты могут поднимать в воздух до 3 тонн груза, а для разгона им хватит всего 300 метров полосы.

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-6

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-8

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-10

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-12

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-14

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде-16

# Самолет # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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