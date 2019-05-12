«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

Они обладают совершенными аэродинамическими характеристиками, что обеспечивает высокие летные качества и безопасность пилотирования как во время учений, так и в боевых условиях.

Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

На сегодняшний день эскадрилья сформирована. Летный состав подготовлен, технический состав подготовлен. Налажена система технического обслуживания и эксплуатации этих самолетов.

Это учебно-боевой самолет, обладает двумя функциями. Во-первых, это учебно-тренировочное средство, чтобы готовить летчиков. Во-вторых, этот самолет является еще и боевым.

Новые самолеты могут поднимать в воздух до 3 тонн груза, а для разгона им хватит всего 300 метров полосы.