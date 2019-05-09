Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под таким девизом проходит празднование Дня Победы во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества 9 Мая начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы в Минске.

В праздничной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко. Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей. Об этом сегодня заявил глава государства, подчеркнув что «Великая Победа – безусловное торжество жизни над смертью».

А недавно здесь прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в которых участвовал глава государства. Церемония началась с возложения венков и цветов к монументу Победы. Первый венок у подножья памятника – от Президента Беларуси.

В самом сердце города-героя Минска 9 Мая достаточно оживленно. С самого утра люди идут к монументу, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину.

Во время своей речи глава государства подчеркнул, что в нашей стране помнят подвиг наших соотечественников и в современной Беларуси прикладывают много усилий, чтобы сохранить историю тех дней и передать ее новым поколениям. Это поможет сохранить мир и стабильность, исходя из нынешних геополитических условий и тенденций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время неумолимо, всё меньше ветеранов Великой Отечественной остается с нами в строю. Наш святой долг – поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь.

А вам, уважаемые ветераны, как обычно, от меня наказ – жить! Сегодня вы можете гордиться своими детьми и внуками. Нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции. Ведь главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии.

К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет. Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности.

Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Потому что мир – это жизнь. Потому что любой мир – это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы.