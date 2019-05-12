«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске

Новости Беларуси. Без крыши и с ветерком. Более полусотни водителей кабриолетов собрались 12 мая у Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопреки календарю, они открывают летний сезон. На встречу приехали автолюбители не только со всех уголков Беларуси, но даже из соседних стран. Любовь к жизни, стремление к свободе и страсть к музыке объединила ценителей кабриолетов разных поколений.

Николай Сугако, владелец кабриолета:

Открываешь крышу – совсем другие ощущения по сравнению с простым автомобилем. Сразу ветер в ушах, сразу поднимается настроение, адреналин. Любая машина кабриолет – это машина настроения, радости и счастья.

Николай Бурый, владелец кабриолета:

Кабриолет – это свобода и безопасность. Хоть привыкли владельцы кабриолетов ездить без аварий, в общении они не обошли и тему принятого накануне Указа Президента. Напомним, теперь можно не вызывать ГАИ при аварии, если повреждений на 800 евро, а не 400 евро, как было раньше.