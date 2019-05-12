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«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске

12 мая 2019 13:24
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Новости Беларуси. Без крыши и с ветерком. Более полусотни водителей кабриолетов собрались 12 мая у Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-1

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-3

Вопреки календарю, они открывают летний сезон. На встречу приехали автолюбители не только со всех уголков Беларуси, но даже из соседних стран. Любовь к жизни, стремление к свободе и страсть к музыке объединила ценителей кабриолетов разных поколений.

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-6

Николай Сугако, владелец кабриолета:
Открываешь крышу – совсем другие ощущения по сравнению с простым автомобилем. Сразу ветер в ушах, сразу поднимается настроение, адреналин. Любая машина кабриолет – это машина настроения, радости и счастья.

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-9

Николай Бурый, владелец кабриолета:
Кабриолет – это свобода и безопасность.

Хоть привыкли владельцы кабриолетов ездить без аварий, в общении они не обошли и тему принятого накануне Указа Президента. Напомним, теперь можно не вызывать ГАИ при аварии, если повреждений на 800 евро, а не 400 евро, как было раньше.

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-12

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-14

Сергей Кореневич, владелец кабриолета:
Люди боятся, что они не вложатся в эти 400 евро, поэтому ждут ГАИ, чтобы разбираться. По факту там нет повреждений, видимых по крайней мере. И если увеличить до 800 евро, то станет меньше пробок за счет того, что не нужно ждать сотрудников ГАИ.

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-17

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-19

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-21

«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске-23

# Автомобили # общество # Фотофакт

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