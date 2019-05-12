«Это были не люди, а изверги». Реальная история жестокости фашистов

Новости Беларуси. Для Бронислава Карпенко это не просто кадры кинохроники, а настоящая жизнь. Жизнь, которую он видел своими глазами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, почему только видел? Боролся за каждый следующий мирный день. И это несмотря на то, что войну встретил босоногим мальчишкой, в неполных 15 лет. Сегодня ему 92, полковник в отставке. Но до сих пор не забыл ничего – ни день, ни время, ни точное место, где застала та страшная весть.

Перед глазами и картины тогдашнего сельского быта. Рассказывает: даже соседи сторонились друг друга, а немцы – частые гости – приходили как к себе домой.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

По-русски не умели говорить и не понимали ничего. Их научил кто-то или они сами научились. Заходят и «Матка, млеко, яйко». Давай молоко, дай яйцо ему.

А ещё он вспоминает, как убивали людей, не щадя никого, как отлавливали маленьких детей и насильно увозили в рабство в Германию. Ну и, конечно, вспоминает о том, как несколько раз чудом спасался. Побег в лес, жизнь в землянке и быт партизана – для Бронислава Карпенко это важные страницы личного прошлого. Прошлого, которое не забыть.

Бронислав Карпенко:

К сентябрю мы увидели, что это были не люди, а изверги. Вот ехали немцы на машине. Случилось, когда они заходят по дворам, в одной из хат открывается дверь и там девочка, только вышедшая замуж. И они хватают ее за руку и потащили в сарай, явно насиловать девочку. Она стала кричать и плакать. И тогда дверь открывается, и её молодой муж бежит, кричит: «Лена!». И эти сволочи поворачивают его, ставят к стенке и стреляют. Потом к той, она стала ещё больше кричать. Тоже отстреливают. С хохотом сели в машину и поехали.