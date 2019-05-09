«Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана

Новости Беларуси. В Беларуси проходит празднование Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы в Минске.
Новости Беларуси. В Беларуси проходит празднование Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы в Минске.
Торжественное мероприятие продолжило небольшое театрализованное представление, которое на мгновение вернуло нас в то далекое время. Традиционно глава государства лично пообщался с ветеранами и поздравил их с Днем Победы.
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»
Сегодня настоящие герои снова в строю в парадной форме, с медалями, цветами и в хорошем настроении. По их воспоминаниям мы можем вернуться в те далекие годы и понять, что происходило в то время на нашей земле.
Павел Ярошенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Войну закончил в Берлине, победу праздновали уже за пределами Берлина. Есть там пригород, и там встречали Победу. Как мы ее встречали? Во-первых, мне, как связисту, было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!».
Тамара Вишнякова, ветеран Великой Отечественной войны:
Дети, школьники, студенты должны знать о нашем прошлом, что такое война. Потому что мир – это счастье народа, мир – это светлое солнце над всей землей, мир – это дружба всех стран.