«Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана

Новости Беларуси. В Беларуси проходит празднование Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы в Минске.

Торжественное мероприятие продолжило небольшое театрализованное представление, которое на мгновение вернуло нас в то далекое время. Традиционно глава государства лично пообщался с ветеранами и поздравил их с Днем Победы.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Сегодня настоящие герои снова в строю в парадной форме, с медалями, цветами и в хорошем настроении. По их воспоминаниям мы можем вернуться в те далекие годы и понять, что происходило в то время на нашей земле.