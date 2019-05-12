Главные символы страны. Факты о площади Государственного флага, которые вы могли не знать

Новости Беларуси. Сегодня – второе воскресенье мая. В Беларуси отмечают День Государственного герба и Государственного флага, которые вместе с Государственным гимном создают триаду непременных атрибутов сильной независимой страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Площадь Государственного флага торжественно открылась в Минске шесть лет назад. За это время о ней снято столько репортажей и написано столько статей, что основные факты знают если не все, то очень многие. Как, впрочем, и должно быть.

Ну, например, площадь флага, кстати, самого большого из установленных в стране, – 100 квадратных метров, а весит он 25 килограммов. Высота флагштока тоже страновой рекордсмен – 70 метров, с 25-этажный дом. Хотелось, конечно, обойти Саудовскую Аравию, где установлен самый высокий флагшток в мире, но сделали поправку на погодные условия – в самом деле, не прятаться же флагу за облаками в пасмурную погоду, которая у нас не редкость. Тем более что значение у него не только символическое, но и практическое – как городского маяка.

В День государственного герба и Государственного флага на этой площади традиционно проводятся торжественные мероприятия. Сегодня – не исключение. Около сотни будущих пионеров в торжественной обстановке повязали заветный красный галстук.

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске