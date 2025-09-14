Министр обороны проверил готовность войск на учении «Запад-2025»

Совместное стратегическое учение «Запад-2025»: третий день союзных маневров на полигонах Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащим круглосуточно поступают новые вводные, требующие от них оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстроменяющейся обстановки. Сегодня командный пункт Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил посетил министр обороны Беларуси. В учебном центре «Лесище» Виктор Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач. Они направлены на повышение боевой готовности и укрепление обороноспособности Союзного государства.