«Поменяли свой образ жизни». К чему привело лечение ребёнка антибиотиками, рассказала белоруска

Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Тарасевич:

У нас была следующая история. Ребенку было 1 год 2 месяца, у нее был легкий насморк. На тот момент она не умела высматривать самостоятельно нос.

Юлия Крыницкая:

Маленькая, понятно, девочка.

Светлана Тарасевич:

Да, и с пятницы вечера она начала плакать. Температуры как таковой высокой не было, была 37 температура. Я это помню, как сейчас, ребенку 9-й год. Она спала у меня на животе. Мы поехали ночью. Я в командировке была, в другом городе, мы поехали ночью в приемное отделение. Нам поставили отит среднего уха и назначили антибиотики. Врач сказал, что визуально уже – когда он осмотрел уши – было видно. Для меня на тот момент врач был – спаситель и бог. Конечно же, мы приобрели сразу антибиотики, дали, ребенка отпустило сразу.

Но после этого мы стараемся вообще по мере возможностей не болеть, мы предупреждаем, и пока у нас это получается. С того момента мы не болели, но поменяли свой образ жизни. Ребенок занимается спортом, у нее режим, она просыпается, проветривается помещение. У нее установленный рацион приема пищи, продукты подобраны, в соответствии с возможностями финансовыми, но чтобы были все. И занимаемся спортом.

Юлия Крыницкая:

Светлана, а вы принимаете витамины с ребенком?