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«Поменяли свой образ жизни». К чему привело лечение ребёнка антибиотиками, рассказала белоруска

26 января 2022 14:30
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Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Светлана, расскажите вашу историю, с чем вам пришлось столкнуться?  

«Поменяли свой образ жизни». К чему привело лечение ребёнка антибиотиками, рассказала белоруска-1

Светлана Тарасевич:  
У нас была следующая история. Ребенку было 1 год 2 месяца, у нее был легкий насморк. На тот момент она не умела высматривать самостоятельно нос.  

Юлия Крыницкая:  
Маленькая, понятно, девочка.  

Светлана Тарасевич:  
Да, и с пятницы вечера она начала плакать. Температуры как таковой высокой не было, была 37 температура. Я это помню, как сейчас, ребенку 9-й год. Она спала у меня на животе. Мы поехали ночью. Я в командировке была, в другом городе, мы поехали ночью в приемное отделение. Нам поставили отит среднего уха и назначили антибиотики. Врач сказал, что визуально уже – когда он осмотрел уши – было видно. Для меня на тот момент врач был – спаситель и бог. Конечно же, мы приобрели сразу антибиотики, дали, ребенка отпустило сразу.  

Но после этого мы стараемся вообще по мере возможностей не болеть, мы предупреждаем, и пока у нас это получается. С того момента мы не болели, но поменяли свой образ жизни. Ребенок занимается спортом, у нее режим, она просыпается, проветривается помещение. У нее установленный рацион приема пищи, продукты подобраны, в соответствии с возможностями финансовыми, но чтобы были все. И занимаемся спортом.  

Юлия Крыницкая:  
Светлана, а вы принимаете витамины с ребенком?  

«Поменяли свой образ жизни». К чему привело лечение ребёнка антибиотиками, рассказала белоруска-4

Светлана Тарасевич:  
Врач нам советует. Мы специально анализы никакие не сдавали. Ребенок никогда на головные боли не жаловался. Единственное, что когда мы проходим осмотр ежегодный, то врач рекомендует – не каждый раз – принимать витамин D. Остальное он смотрит визуально по стоянию ногтей, волос, осматривает покров кожи. То есть нам специально никаких витаминов не назначали. Но мы стараемся во фруктах, в овощах, в орехах добирать что-то.  

«Есть побочные эффекты и проблемы приема антибиотиков». Почему многие препараты отпускают только по рецепту – подробнее здесь.  

# Здоровье # общество # Юлия Крыницкая # Светлана Тарасевич # Фотофакт

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