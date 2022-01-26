«Вызывает неподдельный интерес». В Смиловичах обсудили последствия принятия новой Конституции

Молодые люди более углубленно изучили отдельные статьи. Их интересовали вопросы семьи и брака, гарантий для молодежи и перераспределения полномочий между органами власти. Обсудили и вопросы трудоустройства, распределения. Директор лицея отметил значимость происходящих событий в настоящее время, которые значительно влияют на жизнь молодого поколения.

Юрий Корсик, директор Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея:

Сегодня доносили ребятам мысль о том, что это не какая-то пустая формальность, это очень важный законопроект. И принятие новой Конституции в новой редакции повлечет за собой изменение ряда нормативно-правовых актов. Обсуждение, естественно, вызывает неподдельный интерес, ребята задают вопрос: что это будет, как это будет выглядеть. В части, например, взаимоотношений семьи, как это будет выглядеть в здравоохранении. Очень важным моментом, конечно, является и момент исторической памяти. Наверное, в мире должны оставаться островки такой памяти, которые всегда будут давать курс стратегии развития любого государства.