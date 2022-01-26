Кочанова об Украине: давайте смотреть правде в глаза, слышать друг друга. Можно ведь решать вопросы переговорами

О вопросах безопасности сегодня широко говорят в различных трудовых коллективах по всей стране. Напряженность в регионе и другие вопросы внутренней и внешней политики обсудили представители банковской сферы с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В верхней палате парламента призывают коллег из других стран смотреть правде в глаза и слышать друг друга. Обеспокоенность в последнее время вызывают неправомерные заявления украинской стороны в адрес Беларуси. К тому же наших южных соседей местные СМИ слабо информируют о реальном положении дел в нашей стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах. Об этом говорил вчера и Президент нашей страны. И, конечно, нас это не может не волновать и не беспокоить, потому как это дружественный нам народ. С Украиной нас связывают не только тесные исторические корни, но и у многих родственные корни. Конечно, мы переживаем за все то, что происходит. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле. Поэтому, конечно, стягивание войск, нагнетание ситуации, которая сейчас происходит, – это, на мой взгляд, вообще недопустимо.

Я всегда, мы, члены Совета Республики, парламентарии обращаемся прежде всего к своим коллегам в этих странах. Давайте смотреть правде в глаза, давайте слышать друг друга. Можно ведь решать вопросы переговорами за круглым столом, не вызывая друг у друга какое-то недопонимание. И те заявления, которые делают наши коллеги в Украине, неправомерны по отношению к Беларуси. Это просто недостойно, мне кажется, звания депутата, когда ты должен нести правду людям.

Мы знаем, что информационное пространство Украины сегодня, кстати, мало информирует население своей страны о том, что происходит у нас здесь, в Беларуси. Поэтому те контакты, которые должны быть, слышать на самом деле, как живут твои братья-соседи, ведь это не за тысячи, сотни тысяч километров, которые могут рассказывать о том, что происходит в нашей стране, а это совсем рядом. Общение между нашими людьми есть. Я еще раз повторюсь, это родственные, близкие связи у многих. Поэтому, конечно, недопустимо. Мы должны сохранить мир и спокойствие в наших странах. Это очень важно.