«Поменялась система избирательных комиссий». Виктор Свилло о новшествах в кодексе и обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Могут ли носить гордое имя белорусы те, кто в отношении собственной страны совершил преступления и нанес урон ее национальной безопасности? Депутаты приняли законопроект, позволяющий лишать гражданства осужденных за экстремизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже тех, кто находится за пределами Беларуси при наличии вступившего в силу приговора суда. Речь о тех, кто посягал на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность, а потом попросту уехал из страны.

В числе новелл в законе – проведение присяги лицами, получающих гражданство, в багаже должно быть знание одного из государственных языков. Необходимо будет уведомить компетентные органы в случае получения паспорта иных стран или документов, дающих привилегии в других государствах. В целом законопроект определяет процедуру получения и лишения гражданства.

Белорусов будут лишать гражданства за экстремизм? Лилия Ананич рассказала подробности. Такие меры не спонтанные, выверенные и обоснованные. Ведь достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси? Украинской трагедии им мало, они хотят крови белорусов. Самый гуманный способ обезопасить нашу страну – это лишить их гражданства. Эту тему поднимали и на совещании у главы государства. Тогда в дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Требование у Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси? Читайте здесь. А вот контуры дальнейшего развития нашего государства определила обновленная Конституция. Депутаты продолжают работу по приведению в соответствие с ней нормативных документов. Так, 14 декабря в Овальном зале в первом чтении рассмотрели изменения в Избирательный кодекс. Накануне прошли масштабные общественные обсуждения документа. Законопроект дополнен отдельным разделом, который определяет порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и гражданского общества. Увеличен до пяти лет срок полномочий парламента, повышены требования к кандидатам на пост главы государства, сняты отдельные ограничения для граждан на участие в выборах, пересмотрены подходы к организации выборов депутатов.

Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Единый день голосования. Если вы помните, в прошлом году парламент уже принимал закон об изменении Конституции, и ввели мы единый день голосования, то в действующей обновленной Конституции эта норма нашла свое закрепление. Прежде всего, поменялась система избирательных комиссий. И можно еще привести пример – изменился порядок выборов членов Совета Республики.