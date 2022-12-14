Говорили о молодёжи и изменениях в законодательстве. Наталья Кочанова встретилась с активом в Новогрудке

Новости Беларуси. Какие проблемы есть в регионах, что волнует людей и власть на местах? Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с активом Гродненской области в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год был результативным в плане законотворчества. На референдуме принята обновленная Конституция. Сейчас идет активная работа над законопроектами о Всебелорусском народном собрании и об изменении законов о политических партиях, общественных организациях. Не менее плодотворная работа намечена и на 2023 год. Поэтому эта встреча как своеобразная диалоговая площадка, где каждый представитель исполнительной власти на местах мог высказать свое мнение, внести предложения или обозначить те нерешенные проблемы в районах, с которыми население приходит на приемы граждан или звонит на горячие линии.