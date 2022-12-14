«Меняется перечень специальностей». О чём нужно помнить выпускникам перед поступлением?

Новости Беларуси. Закрепление молодежи и вступительная кампания 2023 года. Руководители учреждений образования Белкоопсоюза обсудили главные задачи на предстоящий учебный сезон. Встреча проходила в Гомеле – в областном центре находятся колледж и университет потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельскому торгово-экономическому колледжу более 80 лет. Сегодня здесь учится около тысячи молодых людей по пяти направлениям: товароведение, экономика, бухгалтерский учет, программирование и правоведение. Последнее открылось только в 2022 году. Основной поток абитуриентов колледжа – девятиклассники.

Ирина Железнякова, заместитель директора Гомельского торгово-экономического колледжа:

Преимущество в том, что они видят, что лучше закончить на базе 9 классов – они получат уже рабочую специальность, в отличие от учащегося, который окончил только школу, 11 классов. У него будет больше возможностей. Еще в том, что наши учащиеся после колледжа поступают на сокращенный срок получения образования. И здесь уже не нужны ЦТ, экзамен, который сейчас в этом году будет. Поэтому я думаю, это основные, ключевые моменты.

Всего в образовательную систему Белкоопсоюза входят шесть колледжей и университет, который находится в Гомеле. Такая сеть позволяет готовить основной резерв кадров для потребительской кооперации Беларуси, а это практически 40 тысяч рабочих мест. Чтобы скоординировать действия, руководители учебных заведений регулярно встречаются на советах с правлением союза.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы стараемся ежеквартально проводить эти советы руководителей учреждения образования, рассматривать проблемные вопросы на них, намечать пути развития, двигаться в ногу со временем. Потому что меняется и автоматизация в тех же объектах, учреждениях образования, какие-то новые появляются продукты, новые профессии.

Вступительная кампания 2023 года несет много изменений. Прежде всего они касаются тех, кто планирует поступать в вузы.

Наталья Сныткова, первый проректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Меняется перечень специальностей, меняется процедура поступления в университеты. В январе мы будем проводить репетиционный централизованный экзамен, который дает два вступительных испытания выпускникам школ для поступления в учреждения образования. В этом году мы успешно аккредитовали нашу новую востребованную специальность «Экономическое право», в следующем аккредитации будет подлежать не менее популярная специальность «Товароведение и экспертиза товара».