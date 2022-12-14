«Они не подведут». Впервые в истории белорусским милиционерам вручили погоны полковника в Брестской крепости
Новости Беларуси. Впервые в истории белорусской милиции торжественный ритуал вручения погон полковников сотрудникам милиции прошел в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде церемония проходила в музее Великой Отечественной войны. Также на легендарной земле цитадели наградили более сотни сотрудников внутренних дел за безупречную службу. Награждения по распоряжению главы государства проходят по всей стране.
Подробности у Кристины Протосовицкой.
Эта история будто бы из фильма, но настоящая от первого до последнего слова. Летом, во время дежурства на дороге, гоасавтоинспекторы заметили пожар в одном из домов. Тут же бросились на помощь. Оперативно подоспел и первый заместитель Ивьевского райотдела МЧС – он также находился в тот момент неподалеку. До приезда бригады спасателей они втроем обследовали охваченное пламенем здание и заметили через окно в комнате мужчину, который не мог выбраться. Сотрудникам удалось вытащить 88-летнего погорельца. Это спасло ему жизнь. Госавтоинспекторы из Ивьевского района удостоены особых наград – «За спасенные жизни» наравне с золотой сотней своих коллег.
Лучшим милиционерам Гродненской области вручили медали.
В Год исторической памяти награждения проходят в особенных местах. В Гродно – в парке Жилибера, где горит Вечный огонь в память о тех, кто отстаивал свободу и независимость.
А в Бресте более сотни лучших сотрудников внутренних дел получили награды на земле мужества – цитадели.
Анастасия Полукошко, старший инспектор группы информационного обеспечения Ляховичского РОВД:
Чувствуешь себя надежно, легко, зная, что рядом полно крепких мужчин, на которых всегда можно опереться, положиться и понадеяться. Они не подведут.
Роман Ващуко, милиционер-водитель оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Работа сложная. Приходится работать и днем, и ночью. Есть смены 8-часовые, 12-часовые и, возможно, даже суточный наряд. Я лично и мы в целом защищаем людей нашей Родины.
В Брест пригласили не только лучших в области, но и в стране. По распоряжению главы государства те, кто проявил высокий профессионализм и доблесть, удостоены новых высоких званий.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Героическая земля Брестской крепости – впервые в суверенной истории Беларуси в этом символичном месте прошел ритуал вручения погон полковника сотрудникам со всей Беларуси.
В 1941-м здесь стояли насмерть ради свободы и независимости. Сегодня, когда вокруг Беларуси полыхают политические и информационные пожары, снова людям в погонах нужно быть на страже и оберегать мир и порядок для миллионов белорусов.
Кубраков: «Брестская земля – это особая земля, святая. Здесь никогда не было предателей». Подробнее.
Порой кажется, что тишина и спокойствие на улицах белорусских городов – это само собой разумеющееся. А ведь это заслуга ежедневной и непростой опасной службы тысяч милиционеров. Награждения лучших пройдут по всей стране.
Подписывайтесь на нас в Telegram!