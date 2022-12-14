«Они не подведут». Впервые в истории белорусским милиционерам вручили погоны полковника в Брестской крепости

Новости Беларуси. Впервые в истории белорусской милиции торжественный ритуал вручения погон полковников сотрудникам милиции прошел в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде церемония проходила в музее Великой Отечественной войны. Также на легендарной земле цитадели наградили более сотни сотрудников внутренних дел за безупречную службу. Награждения по распоряжению главы государства проходят по всей стране. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Эта история будто бы из фильма, но настоящая от первого до последнего слова. Летом, во время дежурства на дороге, гоасавтоинспекторы заметили пожар в одном из домов. Тут же бросились на помощь. Оперативно подоспел и первый заместитель Ивьевского райотдела МЧС – он также находился в тот момент неподалеку. До приезда бригады спасателей они втроем обследовали охваченное пламенем здание и заметили через окно в комнате мужчину, который не мог выбраться. Сотрудникам удалось вытащить 88-летнего погорельца. Это спасло ему жизнь. Госавтоинспекторы из Ивьевского района удостоены особых наград – «За спасенные жизни» наравне с золотой сотней своих коллег. Лучшим милиционерам Гродненской области вручили медали.

В Год исторической памяти награждения проходят в особенных местах. В Гродно – в парке Жилибера, где горит Вечный огонь в память о тех, кто отстаивал свободу и независимость.

А в Бресте более сотни лучших сотрудников внутренних дел получили награды на земле мужества – цитадели.

Анастасия Полукошко, старший инспектор группы информационного обеспечения Ляховичского РОВД:

Чувствуешь себя надежно, легко, зная, что рядом полно крепких мужчин, на которых всегда можно опереться, положиться и понадеяться. Они не подведут.

Роман Ващуко, милиционер-водитель оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:

Работа сложная. Приходится работать и днем, и ночью. Есть смены 8-часовые, 12-часовые и, возможно, даже суточный наряд. Я лично и мы в целом защищаем людей нашей Родины. В Брест пригласили не только лучших в области, но и в стране. По распоряжению главы государства те, кто проявил высокий профессионализм и доблесть, удостоены новых высоких званий.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Героическая земля Брестской крепости – впервые в суверенной истории Беларуси в этом символичном месте прошел ритуал вручения погон полковника сотрудникам со всей Беларуси.