Поляков: в здравоохранении есть недостатки, но система работает – и с каждым годом всё лучше

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии: Да, есть, конечно же, недочеты. Мы не можем там сказать, что мы идеальны. Есть какая-то очередь на какие-то исследования, на какие-то вмешательства. Да, чего-то не хватает. Но в целом система работает, и она с каждым годом работает лучше. И знаете, эти истории, что приезжает где-то в далекой стране скорая, смотрит на платежеспособность пациента, пакет оставили с марлей, с ватой и уехали. На самом деле есть такие истории. Или оказали помощь, парамедики привезли, кинули и дальше там выставили счет, что продавай все, что у тебя есть.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

А у нас температура 37,3 – скорая приезжает и оказывает помощь. И мы понимаем, что это менталитет нашего народа. Мы должны здесь найти тот баланс, чтобы не скатиться, как технократы – есть четкие показания, все, что не соответствует показаниям, мы не выполняем, мы не делаем, мы не идем навстречу людям. Но, с другой стороны, не превратиться в сферу услуг: я хочу, чтобы проснулся утром, решил, что мне надо сделать МРТ, вы к вечеру должны мне обеспечить эту возможность. Такого не будет. Такого нет нигде в мире. Сохранить вот эту человекоцентричность нашей системы здравоохранения.

Сохранить доступность и развить доступность медицинской помощи, чтобы создать ощущение у человека, что если у него есть малейшие проблемы со здоровьем, помощь будет оказана максимально оперативно и качественно. Да, такое ощущение, я понимаю, на данный момент есть еще не у всех. Нам есть над чем работать, но есть воля главы государства, есть очень профессиональные кадры в системе здравоохранения, и есть существенные ресурсы, которые выделяются, опять же, на систему здравоохранения. Все необходимое для того, чтобы эта система развивалась, у нас есть.

Читайте также:

Новейшее оборудование даже в районных поликлиниках – как вырос уровень медицины в Беларуси?

Показатель одногодичной летальности от рака в Беларуси снизили в 2 раза – директор РНПЦ онкологии

Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта