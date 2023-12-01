«Получить бесплатное полноценное лечение». Что надо знать о терапии при ВИЧ-инфекции?
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Конечно же, нужно рассказать о лечении. Как лечится сегодня это заболевание?
Олег Скрипко, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы:
Лечение – это очень важная часть нашей работы. В Республике Беларусь пациенты имеют право и возможность получить бесплатное полноценное лечение. У нас действуют республиканские протоколы, которые соответствуют Всемирной организации здравоохранения. Лекарственные средства те же самые, что во всем мире, то есть качество их гарантированно. Поэтому пациентов мы призываем не игнорировать эту вещь. В общем-то, даже у нас работает государственный социальный заказ. Пациенты, которые почему-то не пришли, где-то потерялись, разыскиваются. Им предлагается прийти, сдавать анализы, получать лечение.
Наталья Надольская:
Что представляет собой лечение? Одна таблетка в день – это так?
Олег Скрипко:
Может быть, одна, может быть, не одна. В принципе, лечение состоит обычно из трех действующих веществ. То есть это тройная терапия – это стандарт. Там различные комбинации, в которые для не профессионалов вдаваться не стоит.
Наталья Надольская:
То есть в стационар не надо?
Олег Скрипко:
В стационар не надо. Человек при первичном посещении консультативно-диспансерного отделения сдает определенный минимум анализов для того, чтобы мы понимали, какую схему применять в лечении. Через пару дней получает лекарства. Получает их первое время на короткий период – на месяц, два для того, чтобы можно было посмотреть переносимость, какие-то побочные эффекты. При дальнейшем благоприятном развитии событий человек может получить лекарства на срок до шести месяцев и прийти два раза в год, сдать анализы. То есть он не получает какой-то психологической травмы от частого посещения.
Наталья Надольская:
Стоит отметить, что все это бесплатно.
Олег Скрипко:
Все это бесплатно, гарантированно. Это централизованные государственные закупки, качество лекарств гарантированно государством. Поэтому пациентам нужно, и мы призываем и просим пациентов наших приходить, получать лечение и жить дальше, как обычные, здоровые люди.
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