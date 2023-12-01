«Получить бесплатное полноценное лечение». Что надо знать о терапии при ВИЧ-инфекции?

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Конечно же, нужно рассказать о лечении. Как лечится сегодня это заболевание?

Олег Скрипко, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы:

Лечение – это очень важная часть нашей работы. В Республике Беларусь пациенты имеют право и возможность получить бесплатное полноценное лечение. У нас действуют республиканские протоколы, которые соответствуют Всемирной организации здравоохранения. Лекарственные средства те же самые, что во всем мире, то есть качество их гарантированно. Поэтому пациентов мы призываем не игнорировать эту вещь. В общем-то, даже у нас работает государственный социальный заказ. Пациенты, которые почему-то не пришли, где-то потерялись, разыскиваются. Им предлагается прийти, сдавать анализы, получать лечение. Наталья Надольская:

Что представляет собой лечение? Одна таблетка в день – это так? Олег Скрипко:

Может быть, одна, может быть, не одна. В принципе, лечение состоит обычно из трех действующих веществ. То есть это тройная терапия – это стандарт. Там различные комбинации, в которые для не профессионалов вдаваться не стоит. Наталья Надольская:

То есть в стационар не надо?