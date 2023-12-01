Не знают источника ВИЧ-инфекции. Как часто у беременных выявляют вирус иммунодефицита?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Зараженная мать не может родить здорового ребенка. Владислав, это так? Если родила, как предотвратить его инфицирование, какие есть методы?

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владислав Сокол, заведующий акушерским обсервационным отделением 3-й городской клинической больницы:

Сегодня мы работаем по достаточно недавно обновленным клиническим протоколам. Я работаю в учреждении, где происходит родоразрешение всех пациенток с ВИЧ-инфекцией, которые проживают в Минске, а также из близлежащих районов.

Наталья Надольская:

Мне интересно, кто эти женщины? Вы их видите. Всегда ли это асоциальные, наркоманки? Какой тип женщин, раз столько их в вашем отделении?

Владислав Сокол:

Слава богу, объективно их не так много. Это цифры до 100 человек в год, обычно это 50-60 человек. На самом деле, это достаточно обычные женщины, многие из которых, на самом деле, даже не знают исходного источника ВИЧ-инфекции. Подозревают этот источник, как связанный с некогда пережитой юностью. То есть это женщины чаще всего старше 30 лет, даже 35-40 лет, которые приходят за первым ребенком, построив карьеру, свою жизнь. Проходя обследование со своим супругом при подготовке к беременности либо вставая на учет по беременности в женской консультации, обнаруживают у себя ВИЧ-инфекцию. Нередки даже случаи, когда в таких семейных парах ВИЧ-инфекция есть только у одного из супругов.

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