«Умалчивают свой диагноз». В каком случае можно понести уголовную ответственность за передачу ВИЧ?

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что раньше рассказывали такие истории, что люди преднамеренно заражают других людей: если я страдаю, то и ты страдай. Это еще способ какой-то, как отомстить. То есть умалчивают свой диагноз и заражают. Я знаю, что целенаправленное заражение вирусом иммунодефицита человека влечет уголовную ответственность. Анатолий, ваша организация поспособствовала усовершенствованию статьи 157, которая говорит об ответственности за передачу ВИЧ. Вы считаете, что дополнительной стигматизации способствует существующая уголовная ответственность за передачу инфекции. По-вашему, передача ВИЧ – это не криминал? Что вы предложили изменить в законодательстве?

Анатолий Лешенок, представитель республиканского ОО «Люди плюс»:

Само наличие статьи с названием болезни – это дискриминирующая норма. У человека выявили ВИЧ, есть уголовная статья, и он как жертва на охоте. Есть статья, есть человек, живущий с ВИЧ. Эту статью могут применить только к нему. Возможна какая-то ошибка во время следствия, к примеру, если его партнер был заражен другим. Сторонники оставить все, как было, чтобы осталась статья в таком же виде, выдвигают аргументы, как вы сказали: будут умышленно заражать: я заразился, и пускай все заразятся и умрут. Здесь вопрос стоит: не убрать ответственность вообще. Есть статьи в Уголовном кодексе, в нашем в том числе, за нанесение вреда здоровью. Мы сделали анализ, и ответственность будет гораздо выше, чем по статье, которая существует сегодня. Статья 157 «Заражение ВИЧ» возбуждается без заявления потерпевшей стороны. Это вред общественному здоровью. По факту, медицинские работники обязаны передать информацию.