«Умалчивают свой диагноз». В каком случае можно понести уголовную ответственность за передачу ВИЧ?
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что раньше рассказывали такие истории, что люди преднамеренно заражают других людей: если я страдаю, то и ты страдай. Это еще способ какой-то, как отомстить. То есть умалчивают свой диагноз и заражают. Я знаю, что целенаправленное заражение вирусом иммунодефицита человека влечет уголовную ответственность.
Анатолий, ваша организация поспособствовала усовершенствованию статьи 157, которая говорит об ответственности за передачу ВИЧ. Вы считаете, что дополнительной стигматизации способствует существующая уголовная ответственность за передачу инфекции. По-вашему, передача ВИЧ – это не криминал? Что вы предложили изменить в законодательстве?
Анатолий Лешенок, представитель республиканского ОО «Люди плюс»:
Само наличие статьи с названием болезни – это дискриминирующая норма. У человека выявили ВИЧ, есть уголовная статья, и он как жертва на охоте. Есть статья, есть человек, живущий с ВИЧ. Эту статью могут применить только к нему. Возможна какая-то ошибка во время следствия, к примеру, если его партнер был заражен другим. Сторонники оставить все, как было, чтобы осталась статья в таком же виде, выдвигают аргументы, как вы сказали: будут умышленно заражать: я заразился, и пускай все заразятся и умрут. Здесь вопрос стоит: не убрать ответственность вообще. Есть статьи в Уголовном кодексе, в нашем в том числе, за нанесение вреда здоровью. Мы сделали анализ, и ответственность будет гораздо выше, чем по статье, которая существует сегодня. Статья 157 «Заражение ВИЧ» возбуждается без заявления потерпевшей стороны. Это вред общественному здоровью. По факту, медицинские работники обязаны передать информацию.
Анатолий Лешенок:
Дела возбуждались не потому, что люди кого-то умышленно заражали. Большинство таких дел за постановку в угрозу заражения. Там первая часть – постановка в угрозу заражения. Молодые люди решили родить ребенка, один из них положительный. Даже ВИЧ не передался ни партнеру, ни ребенку. Но этот момент зачатия ребенка – это постановка партнера в угрозу заражения. Было именно до 2019 года. Те изменения, которые появились в кодексе, как раз позволили снизить такое количество уголовных дел.
По поводу статистики нынешней – она минимальная, довольно низкая. Мы оказываем правовую помощь таким людям, которые становятся фигурантами дел, только по первой, второй части, где нет умышленного заражения – третья часть конкретно. В 2023 году было только одно уголовное дело, в котором было заявление, именно где человек говорил: «Меня заразили, я считаю этого человека виновным в моем заражении ВИЧ».
«Минимальное количество вируса». Почему дети с ВИЧ не опасны для окружающих – подробнее здесь.