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Можно ли в маникюрном салоне заразиться ВИЧ? Ответил врач-эпидемиолог

01 декабря 2023 15:15
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Помню, еще лет 15-20 назад была какая-то всеобщая истерия, особенно у девушек, которые посещали косметологов, процедурные кабинеты, где делали педикюр, маникюр. Обрезной тогда был еще популярен, сейчас более распространен аппаратный маникюр. Сегодня у косметолога можно заразиться СПИДом?

Можно ли в маникюрном салоне заразиться ВИЧ? Ответил врач-эпидемиолог-1

Светлана Радкевич, врач-эпидемиолог, заведующая отделением профилактики ВИЧ/СПИД Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Вообще, нет. Мы рекомендуем населению посещать специализированные учреждения по оказанию данных бытовых услуг для того, чтобы минимизировать риски передачи в первую очередь таких парентеральных инфекций, как парентеральный вирусный гепатит хотя бы в частности. ВИЧ-инфекцию передать таким путем не предоставляется возможным.

# ВИЧ/СПИД # общество # Наталья Надольская # Светлана Радкевич # Фотофакт

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