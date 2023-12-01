Можно ли в маникюрном салоне заразиться ВИЧ? Ответил врач-эпидемиолог

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Помню, еще лет 15-20 назад была какая-то всеобщая истерия, особенно у девушек, которые посещали косметологов, процедурные кабинеты, где делали педикюр, маникюр. Обрезной тогда был еще популярен, сейчас более распространен аппаратный маникюр. Сегодня у косметолога можно заразиться СПИДом?