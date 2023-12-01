«Минимальное количество вируса». Почему дети с ВИЧ не опасны для окружающих?

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В детстве нас им постоянно пугали, о нем говорили по телевизору и даже читали лекции в школьных актовых залах. Сегодня страх перед ВИЧ и СПИДом уже не тот. Врачи знают, как предупредить, а главное, как лечить. На обывательском уровне ВИЧ и СПИД остаются терра инкогнита. В наш информационный век мифы и факты так переплетаются, что уже сложно определить, что правда, а что нет. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Могут ли стать источником инфекции дети с ВИЧ? Ведь они в играх кусаются, царапаются.
Светлана Радкевич, врач-эпидемиолог, заведующий отделением профилактики ВИЧ/СПИД Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Нет. Во-первых, нужно начать с того, что в слюне содержится минимальное количество вируса. Данной инфицирующей дозы, данного количества недостаточно для того, чтобы инфекцию передать другому человеку – это раз. Во-вторых, начнем с того, что ВИЧ-позитивные детки все тоже находятся на терапии. Они все лечатся, у них у всех достигнута неопределяемая вирусная нагрузка. В-третьих, такой аргумент – если все-таки укус произошел и есть кровь, то мы должны помнить, что кровь из раны вытекает наружу, а никак не внутрь.
Можно ли в маникюрном салоне заразиться ВИЧ? Ответил врач-эпидемиолог – подробнее здесь.