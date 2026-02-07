Профессионал, многодетная мама и обладательница пояса по карате! Пообщались с медсестрой из Гродно

Когда сердце на своем месте, все остальное обязательно сложится. О силе, заботе и внутреннем стержне – в нашей специальной рубрике, посвященной Году белорусской женщины.

И еще одно доказательство того, что для белорусских женщин нет ничего невозможного. Сегодня Диана работает в санатории, активно занимается общественной деятельностью и признается: без движения и смысла – жить просто не умеет.

С детства она мечтала лечить, поддерживать и быть рядом, когда особенно трудно. И, кажется, свою дорогу она нашла сразу – операционная, реанимация, ответственность, от которой не спрячешься. Но жизнь Дианы Мартышовой из Гродно – это не только белый халат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она сумела реализоваться как профессионал, стала многодетной мамой и обладательницей пояса по карате. Согласись, сочетание впечатляющее...

Диана Мартышова, медицинская сестра санатория:

Я первый медик в семье. Мне просто нравилось. Мне нравилась эта профессия, меня всегда тянуло. Я ездила на олимпиады по биологии, поэтому я точно знала, что я буду двигаться в этом направлении. Я училась в Гродненском медицинском колледже, окончила его и сразу же попала в операционную. 15 лет проработала медсестрой операционного блока. Начинала с широкопрофильной больницы, затем 10 лет я посвятила кардиохирургии, операции на открытом сердце.

И есть такие пациенты, которые особенно запоминаются. Был мужчина очень тяжелый, и вот всегда так переживаешь за таких людей. Я ушла в декрет и не знала, выжил он или не выжил. И вот спустя год мой супруг поменял место работы и как-то рассказывал про своих коллег. Я слышу знакомую фамилию. Это этот был мужчина. Он восстановился, работает, ведет полноценную жизнь. И вот это очень радует.

Профессия медсестры вообще критически важна. Медсестра является главным помощником врача. Она обеспечивает уход, она выполняет основные процедуры. И без нее не будет выздоровления.

Даже в санатории люди переживают перед процедурой, что установка выглядит грозно. Хотя на самом деле процедура очень приятная и комфортная. Медицина не стоит на месте, появляется новейшее оборудование. Люди приезжают к нам. Кто побывал один раз, они к нам возвращаются. И некоторые уже по 8 раз, из Литвы приезжают.

Я, кроме медицины, не вижу себя в другой отрасли. Мое это просто. Душа лежит. Приятно работать, когда ты на своем месте. На работу идешь с удовольствием.