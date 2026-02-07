Сколько перегибов, а виноват Лукашенко. Пустовой о поручении пересмотреть режим уличного освещения

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы, белорусы, требовательные люди. Пока весь мир сокрушается подробностями на острове Эпштейна, мы критикуем наши власти за эксперименты с уличным освещением, не замечая полезных решений в той же сфере коммунального хозяйства. О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр», Пустовой на СТВ. Мудреца могут не понять. И причина не в мудреце, а в умственных способностях реципиентов информации. Первый на неделе сделал много правильных заявлений и одно непопулярное. Непопулярное обсуждают который день. А правильное, ну что ж, хвалить не принято. Президент говорит о важности экономики, но сама экономика – вещь непостоянная. Все хорошо, класс, а когда надо сэкономить – нет, без нас. Кто-то в эти дни ходил с фонариком, как философ Диоген в свое время с фонарем.

Евгений Пустовой:

Древнегреческий мыслитель отвечал «ищу человека», а в эти дни, даже включив все освещение, хотелось бы найти граждан страны, а не потребителей. Сразу несколько моментов. Поручение Президента выполнили по принципу «под козырек». Ну не везде и не всегда обдумано. А виноват Лукашенко. Безопасность пешеходных связей – это основа и прежде всего. Но ведь сколько перегибов с этим уличным освещением? Светит порой, соревнуясь с природным светилом Солнцем. Это точно моветон века всеобщей экологической грамотности. Второй момент. А надо ли такая плотность фонарей на кольцевых дорогах? Или еще один момент. На километровую деревню – три фонаря, а дорога, которая ведет только на животноводческий комплекс, освещается как Бродвей. Вопрос даже не в экономии – в энергетической логике. Сейчас с каждым днем световой день становится больше. Вот и решен вопрос. Неужели это сложно сделать? Целая Академия наук есть, а каждый спикер только про ИИ и говорит. Я вот еще одного не пойму. Зачем новогоднее освещение включать в ноябре? Да, мы привыкли к красоте и комфорту. Хотя в те же наши села уличное освещение после долгих лет перерыва вернулось лишь так в году 2006-м. Теперь это не «лампочка Ильича», а китайские светодиоды. Но каждая минута заметно экономит.