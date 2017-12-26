«Получать награду из рук Президента Республики Беларусь – это случается, наверное, раз в жизни». Госнаграды вручили во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Государственные награды из рук Президента. По традиции в канун новогодних праздников во Дворце Независимости прошла торжественная церемония. Александр Лукашенко поблагодарил за труд во благо страны людей самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сей раз награждены около 40 человек: ученые, авиаторы, производственники, врачи, артисты. Все они вносят вклад в процветание Беларуси и, поздравляя их с наступающим праздником, глава государства отметил, что рассчитывает на позитивный рост экономики в 2018 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом зале собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу. Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси. Теплых слов признательности заслуживают работники промышленного сектора экономики, от их успехов во многом зависит динамичное развитие страны. Благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции. Все это было бы невозможным без научного сопровождения. 2017 год отмечен достижениями и наших ученых, особенно ценны успехи в разработке внедрении инновационных технологий в производство. Внесли весомый вклад в развитие экономики представители строительной сферы, гражданской авиации. Сотрудники наших силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок в мире. Среди награжденных – педагоги, представители средств массовой информации, известные спортсмены, тренеры, прославившие страну на мировой арене, деятели культуры, искусства, благодаря творчеству которых о Беларуси и наших традициях знают далеко за ее пределами. Дорогие друзья, надеюсь, эти заслуженные высокие награды станут для вас стимулом и вдохновят на очередные достижения и успехи. Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, уверен, он станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики.

Награды вручены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, достижения в сельском хозяйстве, личный вклад в производство сверхтяжелой карьерной техники, а также развитие промышленности, строительной отрасли, культуры и спорта. Обладателей нашли ордена «Отечества», «За службу родине», «Почета». Кроме того, лучшие профессионалы, настоящие мастера своего дела удостоились звания «заслуженный».

Алена Лешкевич, старший инструктор по физической культуре и спорту спортивной команды внутренних войск Министерства внутренних дел:

Это особенное событие, потому что, во-первых, получать награду из рук Президента Республики Беларусь – это случается, наверное, раз в жизни. Я очень сильно волнуюсь, это большая ответственность.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАз» - управляющая компания холдинга «БелАз»-«Холдинг»:

Велась работа стремительно. Это лучший год за последние 25 лет. Предприятие стремительно работает, имеем полный заказ на 2018 год и есть уверенность, что темп роста в 2018 году составит в пределах 112-114 %. Мы вступаем в эпоху цифровой экономики, поэтому мы тоже хотим быть в передовых. Мы создаем самосвалы, которые будут управляться с помощью космоса, с помощью GPS.

Виктор Бордаков, заведующий отделом трансфузионной медицины РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Я с детства мечтал быть врачом-хирургом, я им стал. Это коллективный труд, сказать, что именно это моя заслуга – это было бы неправильно, огромное количество людей, которые вкладывали всю свою душу, все свои знания в лечение тяжелых больных.