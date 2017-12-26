Прямой эфир

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом

26 декабря 2017 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С подарками к детям. 26 декабря в один хоровод встали воспитанники детского дома в Ждановичах и представители Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом-1

Дети подарили гостям новогодний утренник и праздничное настроение. Взамен получили мягкие игрушки и сладости. Кроме того, работники передали в дар машинку для чистки овощей.

Акция «Наши дети» здесь проходит не впервые. Посещать в преддверии праздников Ждановичский детский дом уже стало доброй традицией для Комитета госконтроля.

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом-4

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом-6

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Чувство, с которым я ехал и здесь испытываю, оно двоякое, где-то парадоксальное. Наверное, первое  это чувство горечи, что от каких-то детей отказались родители, кого-то из семьи изъяли по причинам, знаете каким. Второе  это то, что где-то душу радость переполняет, что эти дети не оказались выброшенными из жизни и здесь, в этом детском доме, им сумели подарить душевное тепло.

Всего же в столице эта акция объединила более 80 тысяч детей.

# общество # Фотофакт # Новый год # Леонид Анфимов

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси». Президент вручил государственные награды
26 декабря 2017 10:41

«Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси». Президент вручил государственные награды

Учимся делать простой новогодний фокус. Мастер-класс иллюзиониста Василия Трунова
26 декабря 2017 09:55

Учимся делать простой новогодний фокус. Мастер-класс иллюзиониста Василия Трунова

Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака: прогноз астролога
26 декабря 2017 09:26

Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака: прогноз астролога