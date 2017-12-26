«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом

Новости Беларуси. С подарками к детям. 26 декабря в один хоровод встали воспитанники детского дома в Ждановичах и представители Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети подарили гостям новогодний утренник и праздничное настроение. Взамен получили мягкие игрушки и сладости. Кроме того, работники передали в дар машинку для чистки овощей. Акция «Наши дети» здесь проходит не впервые. Посещать в преддверии праздников Ждановичский детский дом уже стало доброй традицией для Комитета госконтроля.