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Срок пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях продлили до 10 дней

26 декабря 2017 11:43
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Новости Беларуси. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях продлили до 10 дней-1

Срок пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях продлили до 10 дней-3

Соответствующий указ 26 декабря подписал Александр Лукашенко. Теперь на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области стало больше пунктов пропуска для безвизового въезда. Кроме того, устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранцев на срок до 10 суток, также увеличивается территории для их временного пребывания.

# общество # Туризм # Фотофакт

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