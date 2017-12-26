«Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси». Президент вручил государственные награды

Новости Беларуси. Государственные награды из рук Президента. По традиции в канун праздников во Дворце Независимости прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поблагодарил за труд во благо страны людей самых разных профессий. На сей раз награждены около 40 человек: ученые, авиаторы, производственники, врачи, артисты. Все они вносят вклад в процветание Беларуси и, поздравляя их с наступающим праздником, глава государства отметил, что рассчитывает на позитивный рост экономики в 2018 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом зале собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу. Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси. Теплых слов признательности заслуживают работники промышленного сектора экономики, от их успехов во многом зависит динамичное развитие страны. Благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции. Все это было бы невозможным без научного сопровождения. 2017 год отмечен достижениями и наших ученых, особенно ценны успехи в разработке внедрении инновационных технологий в производство. Внесли весомый вклад в развитие экономики представители строительной сферы, гражданской авиации. Сотрудники наших силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок в мире. Среди награжденных – педагоги, представители средств массовой информации, известные спортсмены, тренеры, прославившие страну на мировой арене, деятели культуры, искусства, благодаря творчеству которых о Беларуси и наших традициях знают далеко за ее пределами. Дорогие друзья,

надеюсь, эти заслуженные высокие награды станут для вас стимулом

и вдохновят на очередные достижения и успехи. Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, уверен, он станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики.

