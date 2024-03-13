Отремонтировать до 9 Мая – как выполняют поручение Лукашенко белорусские дорожники?

Безопасность и качество. Тема дорог и транспортного сообщения в топе обращений граждан по всей стране. Почти половина республиканских артерий требует ремонта после зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решить эту проблему необходимо оперативно. Крайний срок – 9 мая. Таково поручение Президента. В 2024 году на эксплуатацию и развитие дорожной сети Беларуси направят внушительную сумму – 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать свыше полутора тысяч километров автомагистралей. Как с проблемными дорогами справляются в регионах и где асфальтные вопросы уже удалось снять – в материале наших корреспондентов.

Пока белорусы высмеивают убитые дороги в социальных сетях, кому совсем не смешно, так это дорожным службам. По поручению главы государства им предстоит привести в порядок все артерии страны до 9 мая, и здесь фронт работ впечатляет. О том, что процесс запущен, говорят свежие латки на асфальте – ямочный ремонт охватил все регионы Беларуси. Тренд на леопардовую расцветку (модную в этом сезоне) коснулся и дорог. Впрочем, пока речь не про эстетику, а безопасность и комфортное движение транспорта.

Юлия Мычка, корреспондент:

На этом участке дороги возле агрогородка Буйничи людей в ярких жилетках ждали не иначе, как настоящих спасителей. Дело в том, что совсем небольшой отрезок длиной в полкилометра ведет сразу к нескольким предприятиям, которые активно используют крупногабаритную технику, поэтому дорога здесь из-за трафика просто как решето.

В час по этой дороге проезжает порядка 30 грузовых машин, и если гиганты на колесах еще лавирует в асфальтных волнах, то водители внедорожника двигаются с опаской. И такое ралли из год в год после зимы повторяется больше 10 лет.

Какая дорога – вот, вы видели, дорожники там латают, они взялись. А так она никому не нужна была. Никому! Здесь была сельхозтехника. Когда был Советский Союз, здесь идеальная дорога была. Все это строилось при Советском Союзе. Сейчас это никому не нужно.

Должны полностью менять, не ямочный ремонт, а полностью дорожное полотно, тогда это прослужит какое-то длительное время.

Я здесь постоянно проезжаю. Естественно, дороги здесь ужасные, выбоины такие. Не смотрят вообще за покрытием. Хотелось бы больше внимания к дорогам.

Ямочный ремонт конкретно для этой дороги – временная мера, уже в мае здесь приступят к полному восстановлению асфальтного покрытия. Это значит, что верхний слой полотна с дефектами срежут и положат новое. В рамках текущего ремонта в регионе планируют отремонтировать порядка 600 километров дорог – это почти в два раза больше, чем годом раньше. Чтобы выполнить амбициозные задачи, есть все необходимое. На перевооружение технопарка выделено четыре миллиона рублей. Только новых тракторов – четыре десятка.

Главный враг белорусских дорог – капризный климат. Зимой дорожные хозяйства работали в сложных условиях: частые перепады среднесуточной температуры диктовали свои условия. Погода нанесла определенный ущерб дорожным покрытиям. С начала года ямочный ремонт выполнен на площади более 50 тысяч квадратных метров, и дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме. В Минске, например, заняты 13 бригад – это 60 человек и 50 единиц техники. Поручение главы государства выполнимо, и очерченные сроки не повод делать спустя рукава. Особенно в Год качества. Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме! Подробнее.

Улица Калининская – транзитный участок дороги Ушачи – Немирово. Капитальный ремонт здесь начался еще восемь лет назад. Но новый асфальт местным автомобилистам по прежнему только снится. Восьмой сезон подряд здесь латают ямы. И это несмотря на то, что финансирование на покрытие было выделено давно.

Ну вы же сами видите, в каком состоянии дорога. Там, наверное, не лучше будет...

Я живу на соседней улице, там асфальт хороший, а здесь постоянно ямы, заложат – опять появляются.

Ямочный ремонт не устраивает, потому что через пару месяцев это все надо будет переделывать.

После весны эти выбоины заделаются, но требуется сделать капитальный ремонт.

Местные власти объясняют: в первую очередь работали над пешеходным сообщением. Новое асфальтное покрытие обещают положить уже в этом году. На ситуацию обратил внимание Госконтроль. Дано поручение оперативно завершить ремонт улицы, а также привести в порядок расположенный на ней мост. Крайние плиты сооружения давно находятся в плачевном состоянии.

Дмитрий Тимофеев, заместитель председателя Ушачского районного исполнительного комитета:

С 2016 года в основном велись работы по устройству тротуаров, чтобы обезопасить пешеходов. В прошлом году были запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Но в связи с тем, что большой объем работ на конец года приходился на дорожные организации, тендерные торги не состоялись, мы асфальтобетонное покрытие положить не успели. Принято решение до 1 мая произвести ремонт не только этой улицы, но и всех улиц в городском поселке Ушачи – ямочный ремонт, чистка, покраска и прочие сопутствующие работы.

Дорога Гродно – Поречье молодеет на глазах. Этим маршрутом сотни людей ежедневно добираются в областной центр. Кроме этого, Поречье – популярная точка на туристической карте страны. И чтобы люди двигались с комфортом, последние восемь лет дорогу обновляют, плюс два с половиной километра новенького асфальта каждый год. Иван Разбитнев, прораб предприятия «Гроднодорожник»:

Сейчас ведутся подготовительные работы: очистка покрытия, разбивка струны, обрезка крон деревьев, и при наступлении благоприятных условий температуры начнем укладку асфальтобетонного покрытия.