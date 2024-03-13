Как управлять искусственным интеллектом и почему «Алису» тоже нужно обучать?

Мария Сивец, заместитель директора по учебно-производственной работе Минского государственного финансово-экономического колледжа:

Искусственный интеллект как ящик Пандоры. Открыли, а назад вы ничего не спрячете, теперь процесс пошел. Но процесс может быть управляемый. Все зависит от того, что мы туда заложим, то мы и получим с вами на выходе. Если мы будем думать не только о том, как развить какие-то специальности, возможности, как улучшить. Но и в то же время будем думать, как сохранить. Нравственный вопрос – это плюс или минус? Мы не можем сказать. ИИ обучаемый, с течением времени он будет становиться самообучаемым. Если взять «Алису» на вашем телефоне, включить «Алису» на моем телефоне, они разговаривать будут без нас. И к какому придут они решению, мы даже не сможем понять.

На очень трудный вопрос «Алиса» скажет: «Я этому не обучена». Пока мы не научим эту «Алису», которая сегодня яркий представитель искусственного интеллекта, отвечает нашим запросам, до тех пор у нас будут споры: хорошо эти или плохо.