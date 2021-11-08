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Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» 9 ноября прекращает работу

08 ноября 2021 19:54
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Новости Беларуси. Польское погранведомство проинформировало, что утром 9 ноября свою работу прекращает пункт пропуска «Кузница Белостокская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объективные причины для принятия такого решения не озвучены.  

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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