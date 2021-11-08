Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» 9 ноября прекращает работу

Новости Беларуси. Польское погранведомство проинформировало, что утром 9 ноября свою работу прекращает пункт пропуска «Кузница Белостокская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объективные причины для принятия такого решения не озвучены.
Читайте также:
Беременные и дети стоят на коленях перед польскими силовиками. С чем столкнулись беженцы в поисках лучшей жизни?
ГПК: ситуация на границе крайне напряжённая. Беженцы начали разрушать польские заграждения
«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт». Шокирующие заявления диванных комментаторов: что они говорят о беженцах