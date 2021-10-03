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Александр Лукашенко: клянусь, я не собираюсь быть Президентом до смерти

03 октября 2021 16:31
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Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Александр Лукашенко: клянусь, я не собираюсь быть Президентом до смерти-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Клянусь тебе, я не собираюсь быть Президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться, откуда угодно, в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное, независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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