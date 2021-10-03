Александр Лукашенко: клянусь, я не собираюсь быть Президентом до смерти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Клянусь тебе, я не собираюсь быть Президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться, откуда угодно, в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное, независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас.

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