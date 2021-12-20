Алексей Бегун: поступило ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца в Беларуси

В соответствии с Законом «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь» ходатайство Эмиля Чечко принято к рассмотрению в органах внутренних дел.

Новости Беларуси. Гражданин Польши, военнослужащий польских Вооруженных сил Эмиль Чечко, обратился в центр «Системная правозащита» с просьбой о помощи в защите его прав и получении статуса беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В настоящее время ходатайство принято к рассмотрению, и по нему будет принято законное решение. Согласно закону о статусе беженца в Республике Беларусь, срок рассмотрения таких ходатайств составляет до шести месяцев. При необходимости срок рассмотрения также может быть продлен до трех месяцев.

Шокирующие заявления об убийствах беженцев, а также издевательствах, о которых рассказал польский военный, заинтересовали СК. 20 декабря белорусские следователи допросили Эмиля Чечко в рамках расследуемого уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.

Напомним, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы пограничным нарядом был остановлен 25-летний военнослужащий польских Вооруженных сил. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и негуманным обращением с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.