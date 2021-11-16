«Эти дети хотят исчезнуть». Почему анорексия может убить человека всего за несколько месяцев?
Доказать всему миру, что ты лучший, заслужить признание общества и, наконец, и стать эталоном красоты. Что кроется за навязчивым желанием занять первое место на пьедестале? Отчаяние, внутренний конфликт и слезы. Очень часто в погоне за призрачным идеалом люди теряют себя.
Анорексия – настоящий бич современного общества, который всего за несколько месяцев способен превратить жизнь человека в руины.
Надежда Курьян, психолог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Принято считать, что анорексия распространена среди девушек, женщин. Но в последнее время, к сожалению, идет тенденция к тому, что стали заболевать парни. На фоне своей низкой самооценки, в поле появляется кто-то более успешный, я не могу его победить – значит, я стану таким же, как он. Это первое. И второе – распространенный случай, когда делают замечания по поводу веса. Даже если весь мир встанет и будет утверждать: ты красивая, все равно до них это не дойдет.
Отвращение к себе, низкая самооценка и желание быть нужным ведут к развитию первых симптомов опасного недуга – таких, как бессонница, апатия и тревожность. Позже человек заболевает депрессией, которая в свою очередь порождает анорексию. Согласно неутешительной статистике, у подростков со смертельным диагнозом чаще всего плохие взаимоотношения с родителями, а значит, причину возникновения подобных проблем нужно искать в семье.
Надежда Курьян:
Как правило, это в таких семьях, где существует эмоциональная депривация. Чаще всего матери абсолютно все равно, что происходит с ребенком. Это не значит, что она говорит: мне на тебя плевать. Она просто не обращает внимания, не слушает, когда ребенок приходит со школы и что-то рассказывает. Это первое. И второе – если же мать всячески указывает на физические недостатки, то девочка не чувствует себя красивой, она чувствует превосходство своей матери, и единственный способ, чтобы от всего этого избавиться, – начать себя уничтожать. Мы часто с коллегами говорим, что эти дети хотят исчезнуть.
Однако есть и обратная сторона медали. Навязчивая идея, как можно быстрее сбросить парочку лишних килограмм – на самом деле крик о помощи, способ привлечь к себе внимание взрослых. Упрямое игнорирование отчаянного сигнала SOS ведет к необратимым последствиям.
Надежда Курьян:
Анорексия – это заболевание, которое очень сложно поддается лечению и коррекции. Самое страшное в том, что анорексия очень часто приводит к летальным исходам, притом это связано не только с истощением организма. Психическое состояние пациента настолько тяжелое и непереносимое, что человек уже просто не видит смысла в жизни.
Одержать победу над опасным заболеванием, а значит, победить самого себя можно, если вовремя обнаружить опасные симптомы. Смена окружения, забота и поддержка близких – главные оружия в борьбе с коварным врагом.
Надежда Курьян:
У меня в практике были такие случаи, когда девочки с анорексией на такой стадии, что уже была сильно заметна потеря веса, попадали в другую среду. Например, заканчиваешь школу, поступаешь в университет, уезжаешь в другой город от родителей, в университете получаешь очень много признания, и оно действительно может пройти само. Но это очень уникальные случаи.
Положительный пример заразителен, но всегда надеяться на чудесное исцеление не стоит. Спасать тех, кто уже находится на краю пропасти, одними лишь сеансами у психолога в большинстве случаев абсолютно бессмысленно. Анорексию как серьезный психиатрический диагноз лечат медикаментозно в стационаре под чутким наблюдением опытных специалистов.