«Эти дети хотят исчезнуть». Почему анорексия может убить человека всего за несколько месяцев?

Доказать всему миру, что ты лучший, заслужить признание общества и, наконец, и стать эталоном красоты. Что кроется за навязчивым желанием занять первое место на пьедестале? Отчаяние, внутренний конфликт и слезы. Очень часто в погоне за призрачным идеалом люди теряют себя.

Анорексия – настоящий бич современного общества, который всего за несколько месяцев способен превратить жизнь человека в руины.

Надежда Курьян, психолог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Принято считать, что анорексия распространена среди девушек, женщин. Но в последнее время, к сожалению, идет тенденция к тому, что стали заболевать парни. На фоне своей низкой самооценки, в поле появляется кто-то более успешный, я не могу его победить – значит, я стану таким же, как он. Это первое. И второе – распространенный случай, когда делают замечания по поводу веса. Даже если весь мир встанет и будет утверждать: ты красивая, все равно до них это не дойдет.

Отвращение к себе, низкая самооценка и желание быть нужным ведут к развитию первых симптомов опасного недуга – таких, как бессонница, апатия и тревожность. Позже человек заболевает депрессией, которая в свою очередь порождает анорексию. Согласно неутешительной статистике, у подростков со смертельным диагнозом чаще всего плохие взаимоотношения с родителями, а значит, причину возникновения подобных проблем нужно искать в семье.

Надежда Курьян:

Как правило, это в таких семьях, где существует эмоциональная депривация. Чаще всего матери абсолютно все равно, что происходит с ребенком. Это не значит, что она говорит: мне на тебя плевать. Она просто не обращает внимания, не слушает, когда ребенок приходит со школы и что-то рассказывает. Это первое. И второе – если же мать всячески указывает на физические недостатки, то девочка не чувствует себя красивой, она чувствует превосходство своей матери, и единственный способ, чтобы от всего этого избавиться, – начать себя уничтожать. Мы часто с коллегами говорим, что эти дети хотят исчезнуть.

Однако есть и обратная сторона медали. Навязчивая идея, как можно быстрее сбросить парочку лишних килограмм – на самом деле крик о помощи, способ привлечь к себе внимание взрослых. Упрямое игнорирование отчаянного сигнала SOS ведет к необратимым последствиям.

Надежда Курьян:

Анорексия – это заболевание, которое очень сложно поддается лечению и коррекции. Самое страшное в том, что анорексия очень часто приводит к летальным исходам, притом это связано не только с истощением организма. Психическое состояние пациента настолько тяжелое и непереносимое, что человек уже просто не видит смысла в жизни. Одержать победу над опасным заболеванием, а значит, победить самого себя можно, если вовремя обнаружить опасные симптомы. Смена окружения, забота и поддержка близких – главные оружия в борьбе с коварным врагом.

Надежда Курьян:

У меня в практике были такие случаи, когда девочки с анорексией на такой стадии, что уже была сильно заметна потеря веса, попадали в другую среду. Например, заканчиваешь школу, поступаешь в университет, уезжаешь в другой город от родителей, в университете получаешь очень много признания, и оно действительно может пройти само. Но это очень уникальные случаи.