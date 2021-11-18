«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны

Новости Беларуси. Перепрофилированные под COVID-19 медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычной жизни. 18 ноября из красной зоны вышла 4-я гомельская клиническая больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас учреждение проходит специальную обработку и готовится оказывать плановую помощь.

В течение 70 дней все медики фактически были инфекционистами. За четвертую волну они вылечили более 1 500 пациентов. Во время пандемии пришлось усилить систему подачи кислорода и приобрести дополнительное оборудование. Например, аппарат для транспортировки кислородозависимых пациентов.

Сергей Толкачев, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 4: Волна была непростая, но она была не первая. У нас было время чему-то научиться и работать спокойно, без надрыва. Люди знали, что они должны делать. И делали все качественно, на хорошем уровне. Надеемся на сознательность и здравый смысл нашего населения, когда они поймут, что прививаться все-таки нужно.

Коечный фонд больницы – 250 мест. В течение двух дней все помещения и поверхности обработают дезсредством, и 21 ноября врачи начнут прием пациентов по своим профилям.

Накануне последнего коронавирусного пациента выписала Чечерская районная больница. Сейчас здесь идет реконструкция и подготовка помещения под новый компьютерный томограф. До этого за обследованием пациентам приходилось ездить за 60 километров в областной центр.