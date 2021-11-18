Прямой эфир

«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны

18 ноября 2021 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перепрофилированные под COVID-19 медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычной жизни. 18 ноября из красной зоны вышла 4-я гомельская клиническая больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас учреждение проходит специальную обработку и готовится оказывать плановую помощь.  

«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны-1

В течение 70 дней все медики фактически были инфекционистами. За четвертую волну они вылечили более 1 500 пациентов. Во время пандемии пришлось усилить систему подачи кислорода и приобрести дополнительное оборудование. Например, аппарат для транспортировки кислородозависимых пациентов.    

«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны-4

Сергей Толкачев, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 4:  
Волна была непростая, но она была не первая. У нас было время чему-то научиться и работать спокойно, без надрыва. Люди знали, что они должны делать. И делали все качественно, на хорошем уровне. Надеемся на сознательность и здравый смысл нашего населения, когда они поймут, что прививаться все-таки нужно.  

«Волна была непростая». Одна из больниц Гомеля полностью вышла из красной зоны-7

Коечный фонд больницы – 250 мест. В течение двух дней все помещения и поверхности обработают дезсредством, и 21 ноября врачи начнут прием пациентов по своим профилям.  

Накануне последнего коронавирусного пациента выписала Чечерская районная больница. Сейчас здесь идет реконструкция и подготовка помещения под новый компьютерный томограф. До этого за обследованием пациентам приходилось ездить за 60 километров в областной центр.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу
18 ноября 2021 16:05

Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу

«Детей жалко просто». Путин раскритиковал действия польских силовиков в отношении беженцев на границе
18 ноября 2021 15:59

«Детей жалко просто». Путин раскритиковал действия польских силовиков в отношении беженцев на границе

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?
18 ноября 2021 15:58

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?