Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы

Новости Беларуси. Поддержка в нужный момент. Гомельские профсоюзы приобрели для медработников средства защиты и дезинфицирующие растворы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные Всего более 2 тысяч таких защитных комплектов. Это все, что может понадобиться врачам, медсестрам, лаборантам в их повседневной работе.

Респираторы, защитные маски, медицинские очки, бахилы и халаты были переданы трем больницам Гомельской области. На закупку индивидуальных средств защиты для учреждений здравоохранения было потрачено около 30 тысяч рублей. Эти деньги собраны фондом помощи «Забота о человеке труда», который организовал профсоюз медработников региона.

Алексей Неверов, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:

Направление – это создание при первичных профсоюзных организациях всей нашей области, а также фондов помощи. Денежные средства этих фондов будут направлены для поддержки людей, работающих на предприятии, как сегодняшних, так и бывших, попавших в затруднительное положение в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время оказана помощь в размере около 40 тысяч рублей для такой категории наших работников.