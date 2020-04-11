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Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы

11 апреля 2020 11:13
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Новости Беларуси. Поддержка в нужный момент. Гомельские профсоюзы приобрели для медработников средства защиты и дезинфицирующие растворы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Всего более 2 тысяч таких защитных комплектов. Это все, что может понадобиться врачам, медсестрам, лаборантам в их повседневной работе.

Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы-1

Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы-3

Респираторы, защитные маски, медицинские очки, бахилы и халаты были переданы трем больницам Гомельской области. На закупку индивидуальных средств защиты для учреждений здравоохранения было потрачено около 30 тысяч рублей. Эти деньги собраны фондом помощи «Забота о человеке труда», который организовал профсоюз медработников региона.

Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы-6

Алексей Неверов, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:
Направление – это создание при первичных профсоюзных организациях всей нашей области, а также фондов помощи. Денежные средства этих фондов будут направлены для поддержки людей, работающих на предприятии, как сегодняшних, так и бывших, попавших в затруднительное положение в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время оказана помощь в размере около 40 тысяч рублей для такой категории наших работников.

Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы-9

Не остались без внимания профсоюзных комитетов и пожилые люди – работники отрасли на заслуженном отдыхе, ветераны труда и участники Великой Отечественной войны. Им помогают доставить на дом продукты, оплатить коммунальные платежи или принести из поликлиники рецепт. Все для того, чтобы у пожилых людей была возможность лишний раз не выходить из дома.

Более 2000 комплектов. Профсоюзы Гомеля приобрели для медработников средства защиты и дезрастворы-12

# Коронавирус # общество # Алексей Неверов # Фотофакт

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