Прямой эфир

Предприятия Латвии выступили против увольнения граждан Беларуси

26 февраля 2026 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дискриминационная политика в отношении белорусов и россиян, которую активно проводят власти Латвии вызывает раздражение и недовольство даже среди жителей балтийской республики. Наших граждан стали массовой увольнять ссылаясь на закон о госбезопасности, который запрещает им работать на объектах критической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Латвии выступили против увольнения граждан Беларуси-2

Теперь на этом фоне в Латвии возникает кадровый голод. Сразу 10 предприятий обратились в Службу госбезопасности с просьбой разрешить гражданам Беларуси и России остаться на работе. По их словам, именно русскоязычные инженеры занимали и занимают ключевые посты в энергетике, телекоммуникациях, промышленной автоматике. Заменить таких специалистов быстро – просто невозможно.

Напомним, жертвой дискриминационного закона уже стала Латвийская железная дорога, которая вынуждена была уволить 13 ценных сотрудников только за то, что у них неправильный паспорт. А больница Даугавпилса, несмотря на критический дефицит медиков выбросила на улицу почти 50 работников – граждан Беларуси и России. 

# Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «1000 на 35»
26 февраля 2026 10:33

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «1000 на 35»

Ким Чен Ын заявил о готовности к нормализации отношений с США
26 февраля 2026 09:52

Ким Чен Ын заявил о готовности к нормализации отношений с США

Шайба и передача Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ
26 февраля 2026 09:06

Шайба и передача Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ