Предприятия Латвии выступили против увольнения граждан Беларуси

Дискриминационная политика в отношении белорусов и россиян, которую активно проводят власти Латвии вызывает раздражение и недовольство даже среди жителей балтийской республики. Наших граждан стали массовой увольнять ссылаясь на закон о госбезопасности, который запрещает им работать на объектах критической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь на этом фоне в Латвии возникает кадровый голод. Сразу 10 предприятий обратились в Службу госбезопасности с просьбой разрешить гражданам Беларуси и России остаться на работе. По их словам, именно русскоязычные инженеры занимали и занимают ключевые посты в энергетике, телекоммуникациях, промышленной автоматике. Заменить таких специалистов быстро – просто невозможно.

Напомним, жертвой дискриминационного закона уже стала Латвийская железная дорога, которая вынуждена была уволить 13 ценных сотрудников только за то, что у них неправильный паспорт. А больница Даугавпилса, несмотря на критический дефицит медиков выбросила на улицу почти 50 работников – граждан Беларуси и России.