Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Увеличение зарегистрированных случаев связано с ростом количества исследований – подчеркивают в ведомстве. В основном, заболевание протекает в легкой или средней форме. Уже выздоровели 172 человека, 23 – умерли. У этих пациентов коронавирус крайне осложнил течение и без того тяжелых хронических болезней.