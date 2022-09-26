Почему для проведения «Дожинок» выбрали именно Столбцы? Отвечает председатель райисполкома

Новости Беларуси. «Дожинки» в Стобцах. Готов ли город к этому масштабному празднику? Как прошло его благоустройство? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие объекты станут излюбленным местом жителей города, пройдем мастер-класс по изготовлению хлебного снопа.

Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:

Находимся фактически в центре, в сердце проведения мероприятия, на пересечении улиц Центральной и Ленинской, на вновь построенной площади. В Столбцах в принципе не было площади для проведения массовых мероприятий, в рамках подготовки к «Дожинкам» мы и реализовали данную площадку. Уже на протяжении 5 лет в должности председателя райисполкома находится Денис Колесень. Решительный характер и амбициозность помогли руководителю наметить четкие цели и с уверенностью решать поставленные задачи. Ангелина Валькович, корреспондент:

Как получилось так, что в 2022 году проводится областной праздник именно в Столбцах?

Денис Колесень:

Все началось с зарождения желания проведения «Дожинок», это приход в должность председателя райисполкома. В 2018 году такая мысль посетила, что надо сделать что-то за свой период работы значимое для города, для региона в целом. Как сделать? Одного желания мало. Понятно, что под это надо финансирование, масштабное мероприятие. Это надо было подкрепить результатом. Потом 2018-2019 годы работали на результат в сельском хозяйстве, чтобы показать, что мы заслуживаем, а не просто какая-то случайность. Начало 2020 года – это юбилей Столбцовского района, 85 лет. Александр Генрихович Турчин приехал поздравить жителей региона с такой хорошей датой. В процессе прохождения мероприятия мы смогли подвести таким образом разговор, чтобы объявить местом проведения «Дожинок» в 2022 году город Столбцы и Столбцовский район. При прохождении мероприятия по поводу празднования 85-летия района, это был февраль 2020 года, после поздравительной речи губернатора мы решили преподнести сувенирный подарок облисполкому в виде часов. Обыграли это таким образом, что попросили Александра Генриховича, чтобы эти часы начали отсчет до времени проведения «Дожинок» в Столбцах. Это решение где-то и экспромтом было принято в тот же момент. На самом деле эти часы начали отсчет времени. Ангелина Валькович:

Я так понимаю, что каждый объект, который находится в городе, так или иначе был где-то отреставрирован, усовершенствован.