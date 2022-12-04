Проверяют, как работает вейп, и убегают от владельца. Зависимость или хайп – почему дети воруют электронки?

Новости Беларуси. Электронная сигарета беспощадна! На неделе белорусов потрясли тревожные новости. В Минском районе от отравления вейпом умерла 13-летняя девочка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По той же причине в реанимации Гомеля оказался и 12-летний мальчик. За его жизнь сейчас борются врачи. Известно, прогресс в отдельных случаях может сыграть плохую службу человечеству. Как уберечь наших детей от современных девайсов и всего многообразия соблазнов, которые так и манят, а порой даже могут нанести непоправимый вред здоровью?

Алина Петросян, инспектор ИДН Ленинского РУВД Минска:

Особое внимание обращается на несовершеннолетних, без цели находящихся в ресторанах быстрого питания. Там они знакомятся друг с другом, начинают общаться, выходят на территорию, скажем так, торгового центра прилегающую. Там могут быть как конфликты, так и вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. «Два миллиграмма – это как 20-40 сигарет». А вы знали, что мутации от вейпа передаются по наследству?

Потерпевшие и подозреваемые в совершении преступлений в одном лице. В Минске участились также случаи, когда несовершеннолетние хотят заполучить парогенератор, не потратив на это ни копейки. Снизилась и планка тех, кто парит – 9 лет. Через соцсети находят жертву, договариваются о встрече в торговом центре. И когда проверяют, как работает электронная сигарета, убегают от владельца. Некоторые уверены, что все походит на игру и делают это ради хайпа. Однако это не так.