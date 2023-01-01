«Полки валились от изобилия». Рассмотрели, что было в новогоднем продуктовом наборе у белоруса

Новости Беларуси. В 2022 году бой пришлось дать и импорту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А слово «импортозамещение» звучало куда чаще обычного. Да и наша экономическая политика подкрепляла все сказанное делом. Ольга Коршун, СТВ:

А сейчас время гастрономических разговоров. Хотя после новогодней ночи вряд ли кого-то этим искусить. Но мы постараемся взбудоражить аппетит и пробудить истинный продовольственный патриотизм. Костя, привет! С Новым годом!

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

С Новым годом! Я сейчас похож на того несчастного мужа, которого жена выгнала в магазин в предновогодний вечер. Но я скажу сразу касаемо магазина – джентльменский набор. Магазины к новогодним праздникам были готовы, полки действительно валились от изобилия. Мандарины абхазские, мясо, сыры, майонезы, соусы – все белорусское. И не скажешь, что вводили санкции. Ольга Коршун:

Про санкции тебе ли не знать. В этом году у тебя был урожайный год на командировки. Любят ли за границей наше, белорусское, как мы об этом рассказываем? Константин Герцев:

Ну мы высадились действительно солидно в Смоленской, Брянской области, Москве и Подмосковье. Белорусское там любят и знают. На полках российских гипермаркетов, да и обычных магазинов шаговой доступности всегда есть белорусские товары, причем из разных областей наших – где-то больше Брестской, где-то больше Гомельской. Цены доступные, качество на высоте, поэтому россияне нашу продукцию активно берут и любят. Ольга Коршун:

У нас говорят, что вот, бывает такое, что в той же Смоленской области белорусские сосиски дешевле, чем в наших магазинах. Ты что-то такое наблюдал по ценам? Константин Герцев:

Нет. Особой разницы с белорусскими магазинами в ценах я не наблюдал. Но в России остается фактор того, что иногда товары выдают за белорусские, хотя белорусскими они не являются.

Ольга Коршун:

Знаешь, такой повышенный интерес, повышенный спрос тоже признак нашего мастерства. Константин Герцев:

Конечно! Здесь большое доверие к Беларуси. Когда мы были в Брянске и общались с губернатором Брянской области, большим другом Беларуси Александром Васильевичем Богомазом, он сказал: когда мы вступали в большую санкционную политику, мы знали, что на западном рубеже у нас есть белорусский друг, который всегда нас поддержит: и продуктами, и техникой, и другими моментами, связанными и с политикой. Ольга Коршун:

И словом, и делом. «Высокий уровень качества». Черная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках? Читайте здесь. Константин Герцев:

Конечно, иначе быть не может. Мы привыкли, что белорусские журналисты активно освящают уборочную кампанию в Беларуси. Но мы были и на уборочной кампании в России, и там тоже есть наши белорусские комбайны, которые выпускаются на дочернем предприятии в Брянске под брендом «Брянсксельмаш», и они действительно пользуются популярностью. И никто еще не жаловался, что белорусское уступает западному или американскому.